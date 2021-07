Antonio Rossi y Matamoros, contra Isabel Rábago por insinuar los vetos de Olga Moreno para su entrevista en Telecinco

Supervivientes 2021 celebró el pasado viernes una final cargada de polémica tras la victoria de Olga Moreno en una noche en la que los seguidores de Melyssa y Gianmarco denunciaron un bloqueo en sus líneas telefónicas que impidió el envío de cientos de mensajes para hacerlos ganadores.

Ahora, tres días después, la mujer de Antonio David Flores ha vuelto a ser cuestionada por la controvertida entrevista que ha decidido conceder a Mediaset para, supuestamente, responder "a todo y a todos" tras la denuncia pública de Rocío Carrasco a su marido por presuntos malos tratos continuados a lo largo de los últimos 20 años.

La entrevista se emitirá este miércoles contra el final de Mujer en Antena 3, pero fue grabada un día antes, a lo largo de la tarde del martes. Tal y como han ido desvelando en Telecinco, Olga Moreno será entrevistada por Carlos Sobera y tendrá que enfrentarse también a las preguntas de algunos tertulianos que, durante los últimos meses, se han mostrado muy críticos con Rocío Carrasco, como Marta López (amiga de la andaluza tras su paso por Supervivientes), Kiko Matamoros o Antonio Rossi.

En la entrevista también estará presente Isabel Rábago, quien se ha mostrado afín a Rocío Carrasco tras escuchar el testimonio que ofreció con pruebas en la emisión de toda su docuserie. Y ha sido la propia periodista la que se ha quejado en sus redes sociales de las condiciones en las que se ha producido la entrevista a Olga Moreno en Telecinco.

Matamoros y Antonio Rossi corrigen a Rábago tras sus insinuaciones

"Ojalá todos se sentaran en un plató como se sentó Rocío Carrasco. A ella se le pudo preguntar por todo y por todos. Pero todos no son como ella. Fin", escribió la tertuliana en un escueto mensaje que enseguida fue criticado por alguno de sus compañeros. "Querida Isabel, no deberías confundir las circunstancias de una y otra ni las responsabilidades de cada quien. Creo que Olga contará su verdad esta noche y al espectador le corresponde decidir. No obstante, percibo cierto olor a goma quemada. Lo siento por ti, sabes que te quiero", le ha escrito Matamoros.

"Isabel, no me parece justo esto que has puesto, sobre todo conociendo como conoces en qué consiste el programa en el que participas y más si has aceptado las condiciones para estar en él", le ha reprochado por su parte Antonio Rossi. Tras las críticas, Rábago a matizado (a medias) sus palabras: "Tranquilidad... mi tuit se refiere a que hay temas que no le competen a Olga. Por eso a Rocío se le pudo preguntar por todo y por todos. A Olga se le preguntará por todo lo que se refiere a ella", ha explicado la periodista.

En todo caso, el propio Antonio Rossi reconoció en la mañana de este miércoles que la entrevista a Olga Moreno será una charla en la que la mujer de Antonio David no hará la más mínima mención al conflicto judicial que mantiene con Rocío Carrasco. La andaluza volverá a hablar de sus vivencias en un testimonio emocional en el que "solo va a responder a lo que Rocío Carrasco ha dicho". ¿Presentará pruebas para rebatir las ofrecidas por la hija de Rocío Carrasco? ¿Logrará tumbar la denuncia que Rocío Carrasco desgranó a lo largo de muchos programas contra el exguardia civil?

