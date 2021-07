"No me convence": el palo de Joaquín Prat a la reina Letizia por no ir al funeral de su abuela

Un equipo de El programa del verano se ha desplazado hasta el cementerio de Ribadesella (Asturias), donde se ha celebrado este miércoles el funeral de Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Letizia que ha fallecido a los 93 años.

Mariángel Alcázar entró en directo en el espacio de Telecinco, donde ha sido preguntada por la sonada ausencia de la reina en una cita tan importante como esta. La periodista ha asegurado que "no ha sido a propósito, nadie puede pensar que no ha querido estar con su familia en este momento".

Lea también: Joaquín Prat frena a un entrevistado tras acusarle de terrorismo informativo: ¿Y los audios de Florentino?

Joaquín Prat lanza una pulla a Doña Letizia por su ausencia en el funeral de su abuela

"Doña Letizia hubiese ido a ese lugar, hubiese llamado la atención, no quería desviar la atención y no generar un pequeño lío de estructura y seguridad", ha asegurado la experta antes de que Joaquín Prat reaccionara con un dardo a la consorte. "Con todo el respeto, a mí la explicación no me convence", ha dicho el presentador de Mediaset.

Lea también: Joaquín Prat recurre al diccionario para mojarse en el debate de Yolanda Díaz sobre la matria

"Cada uno decide cuándo está, dónde está y las razonas por las que no va a estar, es una cuestión personal de la reina y de sus hijas", ha acabado matizando Prat antes de volver a dar paso a Mariángel Alcázar. "Si no han ido es por un acuerdo familiar, tampoco ha ido la hermana de la reina Letizia ni la hija", ha añadido finalmente la reportera.

Entidades Joaquín Prat Presentador Presentador