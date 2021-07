Bárbara Cañuelo revela el verdadero motivo por el que abandonó 'GH 17': "Mi padre murió de sida"

Bárbara Cañuelo, exconcursante de Gran Hermano 17, ha desvelado ahora, cinco años después de su participación, el motivo por el que abandonó de forma repentina el reality después de diez semanas de concurso, del que era una de las favoritas a la victoria junto a Adara Molinero.

El programa alegó que fue por "motivos personales" y a los pocos días después, se supo del fallecimiento de su padre, José, que justo fue quien defendió a Bárbara en plató. "Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social", dice en Outdoor.

"Durante mucho tiempo no he dicho la causa de su muerte porque así me lo pidió mi familia. Ahora, con el paso del tiempo y todo más aceptado, quiero contarlo para que se me entienda", cuenta la alicantina.

"Mi padre murió de sida. Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar". Bárbara ha explicado que fue su madre quien "me pidió que no se hiciera pública la causa de la muerte porque se avergonzaba".

Bárbara Cañuelo abandonó 'GH 17' por la muerte de su padre

La exconcursante recuerda el detalle que tuvo el Súper con ella: "Me comunicaron la noticia y decidí que me quería ir. Tenía que pasar la noche allí. Cuando me llamaron la mañana siguiente, viví un momento muy bonito con el Súper. Me dijo que no me merecía salir sola y entró al confesionario".

"Es más, ellos tienen la voz distorsionada y son cosas que no pasan nunca. Él me quitó el micrófono, me abrazó, me dijo 'gracias por venir' y nos pusimos a llorar. Después me dio la mano y cuando salí habían puesto una alfombra roja y estaba todo el mundo aplaudiéndome".

Por otra parte, Bárbara abre la puerta a volver a la tele por todo lo alto. "Si entrase a un reality show, ya aviso que en GH 17 me quedé muy corta. Ahora no me cortaría y sería más cañera. Me tendrían que poner gente muy potente".