Kiko Hernández llama "mala profesional" a Terelu y ataca a las Campos: "La gente pasa de vosotras"

Kiko Hernández brotó duramente contra Terelu este martes en Sálvame. Todo ha sido a raíz de las declaraciones que hizo la hija de la Campos sobre Mila Ximénez en una revista y que no sentó muy bien al colaborador, que criticó a Terelu por haberse explayado sobre la muerte de su amiga.

Lea también: "Me da igual": Risto Mejide vuelve a arremeter contra Paz Padilla por la biodescodificación

Terelu replicó a Hernández en Viva la vida asegurando que no le tiene ningún miedo. "¡De verdad esa persona habla de lucrarse? ¿A mí? Madre mía", dijo. Ahora ha sido él el que ha continuado esta guerra de reproches en el programa de Telecinco.

"Eres una mala profesional porque no lo escuchaste. Dije que Potota [Carmen Borrego] se estaba lucrando hablando de cierto tema. ¡Po-to-ta! Pero como estás todo el día en la terraza o cenando, no te ves los programas", arrancó muy encendido Hernández.

Kiko Hernández 'destroza' a Terelu: "No te pareces a tu madre en nada"

"¿A quién te quieres parecer, a tu madre? En la estatura lo único porque no te pareces a tu madre en nada. En comunicadora, cero", siguió. "Expiar las culpas dice... Eso sí que me gustaría que me lo aclararas. ¿Qué culpas tengo que expiar yo?".

Lea también: El colaborador de 'Sálvame' que rellenaba sus botellas con 'agua con misterio': "Se pasaba la tarde a sorbitos"

"Lo único que dije es que me parecía innecesario hablar de ciertos temas en bañador, con esos cuerpos, con las pistolistas de agua y la sonrisa en la cara, eso es lo que me parecía bochornoso y asqueroso", dijo para atacar a las Campos: "Que no, que tenéis una obsesión que todo el mundo va a por vosotras, que la gente pasa ya de vosotras".

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Kiko Hernández