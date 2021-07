Isabel Gemio aparece en 'Lazos de sangre' tras su "desencuentro" con María Teresa Campos: "Cuesta decir que no"

Isabel Gemio sorprendió a todos los espectadores de La 1 al aparecer en el especial de Lazos de sangre dedicado a María Teresa Campos. La periodista asistió como colaboradora del debate moderado por Boris Izaguirre. También estuvieron Rosa Villacastín, Josemi Rodríguez, Carmen Lomana y José Manuel Parada.

Su presencia llamó la atención por "ese desencuentro" que tuvo con la presentadora a comienzos de año en una entrevista realizada para el canal de YouTube de Gemio. "Hija, de verdad, termina ya, que no he venido a terapia", llegó a decir visiblemente molesta la Campos, que también llamó "cerda" a su amiga después de haber revelado su edad.

El asunto fue el tema estrella de Sálvame durante varios días y, lo cierto, es que ninguna de ellas quiso aclarar si de verdad se enfadaron o quedó todo en ironía entre ellas. Ahora, medio años después parece que Lazos de sangre ha sido el medio en el que ambas entierran el hacha de guerra.

Isabel Gemio entierra el hacha de guerra con María Teresa: "Estoy encantada de estar aquí"

"Cuesta decirle que no a la directora del programa. No encontraba razones para no aceptar vuestra invitación, aparte de la pereza de salir de mi casa", aseguró la que fuera presentadora de Sorpresa, sorpresa.

"En una casa como esta, que significa tanto para los que estamos aquí y para mí, es un honor reconocer la trayectoria tan impresionante que tiene María Teresa Campos. ¿Cómo no iba a aceptar? Estoy encantada de estar aquí", siguió diciendo.

"A lo mejor alguna persona espera algo de morbo por ese desencuentro que hubo, pero para nada, en absoluto. Para mí siempre va a prevalecer el afecto, el cariño, el respeto y la admiración que le tengo y los muchos años que hemos vivido juntas", zanjó ganándose el aplauso de Boris Izaguirre.

