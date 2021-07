El Potro de la Gamboa explica en 'First Dates' por qué le llaman así: "Gasto una buena herramienta"

Alexis fue uno de los protagonistas de First Dates este lunes. Este chico de Villareal dejó atónito a Carlos Sobera al asegurar que le llaman El Potro de la Gamboa. "¿Queréis saber por qué?", preguntó al staff del programa a lo que respondió: "Gasto una buena herramienta. Aparte fui boxeador". "Yo me voy a mi casa", espetó el vasco.

El muchacho de 37 años se citó con Carmen, una mujer de Madrid de 33 años, separada y sin hijos. "Me gusta salir, la música electrónica... Pues eso, ir con mis amigos, pasar una noche genial sintiendo la música, tomarme unas copas y luego que sea lo que Dios quiera, la locura que caiga ese día, cayó".

El Potro de la Gamboa, en 'First Dates': "A mí me encanta follar"

La velada subió de temperatura por culpa de los tatuajes, algo que fue del agrado de Carmen: "¡Tienes tatuajes!". "Este [dijo señalándose en el brazo derecho], este [en la muñeca izquierda] y uno en la espalda", explicó la peluquera.

"Yo tengo unos cuantos", espetó El Poro de la Gamboa. "Tengo aquí uno [brazo derecho], tengo un boxeador [en el costado derecho], el ombligo lo tengo tatuado, tengo aquí [en el pecho] una frase...". "Eso me gusta, eso me gusta, a mí me gusta mucho eso en un hombre no lo puedo remediar", dijo ella.

La cosa no acabo aquí porque el expúgil reveló otro grabado más. "Tengo el pene tatuado", dijo para contar después que se lo hizo tras una noche loca de fiesta. El sexo tampoco faltó en su conversación. "A mí el sexo me encanta y en una relación el sexo es muy importante porque a mí me encanta follar, así de claro", dice.

"Igual estás cocinando o estás ahí y voy por ahí detrás y te dojo y al lío", aseguró a Carmen para soltar este chiste: "¿Qué le dice un dos a un cero? Veinte conmigo?". Finalmente, El Potro de la Gamboa declino tener una segunda cita con la joven. "Yo he sido fiestero, pero he dado un cambio radical en mi vida".

