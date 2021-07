El colaborador de 'Sálvame' que rellenaba sus botellas con 'agua con misterio': "Se pasaba la tarde a sorbitos"

Un comentario de Rafa Mora sobre Las Mellis en Sálvame ha dado pie a que Kiko Hernández sacara a la luz la artimaña prohibida que tenía un colaborador del programa que emite Telecinco para sobrellevar de una manera más 'alegre' las cinco horas de directo cada tarde.

"A mí me dijeron que una de ellas tuvo una época en la que se bebía hasta el agua de los floreros, que tenía un problema con la bebida", ha dicho el tertuliano valenciano a lo que Hernández ha pedido el turno de palabra.

"Aquí había un colaborador que rellenaba esta botella con ron. Un día cuando no había Covid, yo tenía una sed que me moría, cogí una botella azul oscura, hice así para beber y casi me muero porque me ardía la boca", ha dicho para sorpresa de todos.

¿Quién es el colaborador de 'Sálvame' que rellenaba las botellas de agua con ron?

"Luego yo ya me fijaba, y el colaborador, que se sentaba en esa mesita de ahí, hacía por las tardes así: vaciaba la botella en la papelera, cogía la botella con agua con misterio, rellenaba, y ala, a sorbitos, a sorbitos", ha añadido explicando visualmente con las manos el proceso.

Como es lógico, Hernández no ha querido desvelar la identidad del tertuliano en cuestión, pero Belén Esteban ha confirmado que esta historia era cierta.

