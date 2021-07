"¡Despido fulminante!": Sonsoles Ónega estalla en directo en plena emisión de 'Ya es mediodía'

España continúa enfrentándose a la llamada quinta ola del coronavirus en un momento en el que la gran cantidad de contagios que se producen a diario contrasta con el exitoso proceso de vacunación que la sanidad pública está llevando a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Sonsoles Ónega ha analizado la situación de la pandemia este martes durante la emisión de Ya es mediodía. La presentadora ha informado a los espectadores de algunas de las medidas que los distintos gobiernos autonómicos están intentando imponer para frenar los contagios.

Además, la periodista ha puesto el grito en el cielo, pidiendo que se ponga más atención en las residencias de mayores. Y es que aunque la mayoría de los casos son entre población joven, y que la gran mayoría de los ancianos con pauta de la vacuna completa han pasado la enfermedad sin efectos adversos, todavía se sigue produciendo algún fallecimiento por covid en esta franja de edad.

La tajante medida que propone Sonsoles Ónega para los cuidadores que no se quieran vacunar

Así, Sonsoles ha puesto el foco en el brote de coronavirus que se ha producido en una residencia de Ciudad de Dueñas y que afecta a 26 residentes y dos trabajadores del centro. De momento, doce de ellos han tenido que ser hospitalizados. "El brote en una Residencia de Dueñas deja dos usuarios fallecidos que tenían la pauta completa de la vacuna", ha informado.

En plató, la presentadora contaba con la presencia del virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, que ha explicado que muchos cuidadores y trabajadores de residencias siguen oponiéndose a ponerse la vacuna, a pesar de que están poniendo en peligro a cientos de personas en situación de riesgo.

"Me van a perdonar y seguro que me van a criticar", dijo entonces Sonsoles antes de soltar una propuesta contundente ante esta problemática. "Los cuidadores de ancianos que no se vacunen, fuera", ha dicho la presentadora. "En esos casos, despido fulminante para ellos. Punto. Le puedo asegurar que si usted es conductor de autobús en un colegio y no tiene el carnet, le despiden. Punto", ha concluido Ónega.

