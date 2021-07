¿En qué se ha gastado Pablo Díaz parte del dinero del millonario bote de 'Pasapalabra'?

Pablo Díaz hizo historia hace un mes al ganar al llevarse el bote de Pasapalabra que ascendía a un total de 1.828.000 euros, después de estar casi un año ininterrumpido en el concurso. Aunque el tinerfeño ha ido relatando a sus seguidores de Twitch cómo ha vivido los días posteriores a la hazaña, este martes ha reaparecido en televisión.

"Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo", ha asegurado en Espejo Público, adonde ha acudido con el pelo de color verde aunque hace unas semanas era azul. "Dentro de poco va a ser invisible", ha avisado Pablo contando que este mismo martes se rapará el pelo en directo en su canal de Twitch. "Fue una apuesta si ganaba".

Instantes después, Lorena García le ha preguntado en qué se ha gastado el dinero del bote. "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch", ha respondido entre risas el violinista.

"Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tenga problemas", ha añadido Pablo que, como bien aseguró semanas atrás, su sueño era poder independizarse.

La vida de Pablo Díaz un mes después de ganar el bote de 'Pasapalabra'

"A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es muy buena inversión", ha dicho. "Soy bastante austero. Es curioso, porque de caprichos lo único que a lo mejor me gusta gastarme es en cosas de videojuegos que es lo que más me gusta. A lo mejor algún viaje con mi novia, o con mi familia".

De todas formas, el ganador de Pasapalabra ha matizado que "en realidad, la casa no me la voy a comprar yo, la casa se lo voy a comprar a mis padres. No sé si voy a independizar yo a mis padres más que yo mismo". Aun así, con el dinero podría comprarse hasta dos viviendas.

