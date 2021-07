Carmen Borrego hace las paces con 'Sálvame' y acepta cocinar en 'La última cena' este jueves

Carmen Borrego se fue de Sálvame asegurando que nunca volvería. La hija pequeña de María Teresa Campos parece ahora que se ha olvidado de sus palabras aceptando la oferta que le ha hecho La Fábrica de la Tele para cocinar este jueves en La última cena.

El anuncio de su fichaje tuvo lugar este lunes. Sálvame envió a Lydia Lozano a un lugar indeterminado de Madrid en busca de la nueva concursante del programa de cocina. Al entrar en una tienda de ropa masculina, allí se encontraba Carmen Borrego, que aceptó la invitación sin pensárselo dos veces. "Claro, ¿por qué no?".

Carmen Borrego, el arma de Telecinco contra 'Mask Singer'

Una vez que la ahora colaboradora de Viva la vida certificó su presencia en los fogones, tanto Lydia como Paz quisieron tirar de la manta preguntándola si tenía algún tipo de problema en formar pareja con algún excompañero de Sálvame. "No me importa cocinar con ningún colaborador. Otra cosa sería un cara a cara, eso me daría miedo", respondió ella que a continuación tuvo un pequeño rifirrafe con Kiko Matamoros.

La conexión finalizó con Lydia Lozano comunicado a Carmen que "pasado mañana [miércoles] vas a Sálvame y te encontrarás a tu compañero o compañera y tendréis que ir a la compra". Aunque el programa juega al despiste tanto con la propia Borrego como con la audiencia, los colaboradores apuntaron a que sea su sobrina Alejandra Rubio su compañera.

Carmen Borrego sigue así los pasos de Terelu Campos, que acabaría quedando subcampeona de la primera edición de La última cena junto a Víctor Sandoval. De esta forma, la hija de María Teresa se convierte en el arma de Telecinco para competir contra la final de Mask Singer.

