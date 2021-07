Paz Padilla, obligada a rectificar en 'Sálvame' tras una llamada del gobierno de Ayuso en directo

La política volvió a colarse en Sálvame en la tarde de este lunes, 27 de julio, cuando Lydia Lozano cortó el programa para lanzar una crítica al Gobierno de la Comunidad de Madrid. La colaboradora compartió su indignación por la falta de medidas contra el virus en el aeropuerto de Barajas, tras viajar a Canarias para rendir un homenaje a su hermano, recientemente fallecido por coronavirus.

"El aeropuerto de Barajas, la T4, ayer era un verdadero caos. Por cierto, a mí no me pidieron ni a la entrada ni a la salida los papeles del Covid, estoy indignada. No me los pidió nadie, nadie", dijo primero la tertuliana a lo que Anabel Pantoja, habitual viajera a Canarias, matizó: "Siempre hay un chico que te pide los papeles".

"Si yo vuelo con alguien que tiene Covid al llegar, pues que se controle la gente que vuela, que el avión iba petado y yo no me tengo que ir a Canarias a meterme un hotel confinada por haber estado con un positivo. Creo que se debe controlar a la entrada y a la salida", siguió diciendo Lydia.

David Valldeperas intervino a continuación para aclarar el protocolo sanitario a la audiencia: "La Comunidad de Madrid no exige nada para entrar. Son las Islas Canarias y Baleares las que han decidido que al entrar se pida tener la pauta completa de la vacuna hace 15 días o test de antígenos o PCR negativa".

'Sálvame' rectifica en directo: "Eximimos a la Comunidad de Madrid"

Fue entonces cuando Paz Padilla soltó un sonoro "díselo a la Ayuso", algo que acabó provocando una llamada de la Comunidad de Madrid para exigir una rectificación. Así las cosas, después de una publicidad, la presentadora tuvo que recular y trasladar a la audiencia el mensaje del ejecutivo regional.

"La Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que ellos no pueden exigir pruebas ni papeles en Barajas porque no les compete a ellos, sino al Gobierno central. Es el Ministerio el que tiene que pedirlo. Eximimos a la Comunidad de Madrid", sentenció Paz para pasar a otro asunto después.

-Lydia Lozano: "El aeropuerto es un caos. A mí nadie me pidió los papeles del Covid ni a la entrada, ni a la salida" #yoveosalvame pic.twitter.com/xQrSUs7kwv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 26, 2021

