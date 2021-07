Melyssa y Gianmarco alimentan la teoría del tongo en la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes': "Mucha gente no pudo votar"

Supervivientes 2021 celebró este lunes el último debate de la edición en una entrega en la que Jordi González volvió a insistir en el supuesto récord de participación que se produjo durante la gala del pasado viernes. El presentador aseguró que se "cuadriplicaron los votos respecto a la final de 2020".

Paradójicamente, la de este año fue la segunda final menos vista de la historia del formato por detrás de la de 2010. Durante la velada, Jordi González desveló los porcentajes con los que Olga Moreno fue 'cargándose' a sus rivales hasta convertirse en la ganadora del reality:

Olga vs. Tom: 75,23% - 24,77%

Olga vs. Lola: 75,8% - 24,2%

Olga vs. Melyssa: 67,48% - 32,52%

Olga vs. Gianmarco: 61,17% - 38,83%.

El presentador defendió entonces que "todos los votos fueron computados correctamente como se dijo en la gala final y se presentaron ante notario". De este modo, el catalán respondía a las numerosas quejas de los espectadores que denunciaron el pasado viernes que cientos y cientos de votos hacia Melyssa y Gianmarco eran devueltos por un supuesto "error" en el mensaje.

Melyssa y Gianmarco se quejan del televoto

Después de desvelarlos todos, Melyssa se quejó en plató de los fallos que se produjeron durante la final con los mensajes que sus seguidores enviaron para hacerla ganadora, algo que ocurrió también con Gianmarco. La propia madre de Melyssa denunció lo que estaba pasando el pasado viernes durante la final y Carlos Sobera aseguró que se trataba de un fallo técnico que ya estaba solucionado. Sin embargo, los fans del programa seguían sin poder votar por la catalana.

"Si la gente no puede enviar mensajes pues es por algo. Mi madre intentó enviar mensajes y no pudo", comentó Melyssa en un alegato al que se quejó Gianmarco. "Me ha dolido todas las personas que han intentado votar y no han podido. No pongo en duda el programa pero me ha dolido que un montón de seguidores no han podido votar", lamentó el italiano.

Sylvia Pantoja dio fe de lo que ambos finalistas estaban contando: "Estoy un poco confundida. Me mandaba gente capturas de que no podían mandar el voto", señaló antes de que Jordi Gonzalez diera una explicación por parte del programa. "Cuando hay saturación de llamadas, se bloquea el televoto para todo el mundo. No a unos sí y a otros no. ¿Habéis intentado enviar mensajes en Nochevieja? Pues eso sucedió en la final. Pero todos los votos fueron computados y certificados por un notario".

