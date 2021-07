Sonsoles Ónega, apaleada por los fans de Olga Moreno por empatizar con el dolor de Rocío Carrasco: "Esto le ha hecho daño"

Ya es mediodía se ha hecho eco este lunes de todo lo que ha ocurrido tras la polémica victoria de Olga Moreno el pasado viernes en la final de Supervivientes 2021. Sonsoles Ónega ha empatizado con el dolor de Rocío Carrasco por la imagen que permitió Telecinco de su hijo David Flores diciéndole a la mujer de Antonio David que era "la mejor persona que ha conocido nunca".

La presencia del hijo menor de Rocío Carrasco en el plató tras proclamarse a Olga ganadora ha sido calificado por muchos como una muestra más de la "violencia vicaria" que Antonio David Flores habría estado ejerciendo sobre su expareja, tal y como ella misma relató en su docusere, a lo largo de los últimos 20 años.

Marta López, amiga y defensora pública de la familia Flores, se lanzó enseguida a defender que David Flores estuviera presente en el programa. Sin embargo, Sonsoles Ónega la interrumpió para aportarle otro punto de vista: "Que no te quepa ninguna duda de que eso le ha hecho daño a Carrasco", empezó diciendo la presentadora.

"Puedo entender que el abrazo es espontáneo, pero también que puede hacer daño. Yo comprendo la ilusión de ese niño, pero ponte en la piel de Rocío Carrasco. Ella recibe esas imágenes como toda España y se te parte el alma", ha defendido la periodista. Minutos más tarde, Sonsoles se enfrentaba de nuevo a Marta y también a Miguel Ángel Nicolás por la aparición de Antonio David a las inmediaciones de Mediaset meses después de haber sido despedido de todos los programas de la empresa.

Sonsoles Ónega, crítica con Antonio David Flores

"Igual que te digo que una es natural porque el niño salta, esto de venir a las puertas de Telecinco... te esperas en el hotel con la niña", empezó señalando. "¿Es normal que venga con toda la connotación que eso tiene? No sé, cada uno lo vive de una manera. Todos sabemos cómo hacer las cosas si quieres dar que hablar y si no quieres dar que hablar. Que no, esto no es natural y gallineros aquí no quiero, eh", advertía la presentadora al ver cómo sus compañeros comenzaban a gritar.

Hasta Rosa Benito criticó el gesto de Antonio David Flores por seguir alimentando la afrenta que mantiene en contra de la madre de sus hijos: "Si no quieres guerra, no vayas al batallón, pero dejemos de...". "Provocar", concluyó Ónega dando con la palabra que buscaba la tertuliana. Enseguida, las redes sociales se llenaban de mensajes por parte de 'la marea azul' que apoya a Olga Moreno en redes sociales criticando duramente a la presentadora de Telecinco.

Sonsoles diciendo que nos pongamos en la piel de RC. Acaso ella se puso en la piel de esos hijos? Estuvo un año preparando un documental donde sabía que les haría daño y ni un segundo se puso en la piel de ellos. Me decepcionó — Marisela Somoza (@marisela_somoza) July 26, 2021

O sea, que según Sonsoles los flores-Moreno deberían evitar ciertas muestras públicas para no hacer daño a RC no?evitó RC hacer públicas ciertas cosas de sus hijos para no dañarlos?Sonsolesss la vara de medir #yaesmediodia788 — Cinderella Black ???? (@Cenicienta182) July 26, 2021

Qué vergüenza ajena ver a Sonsoles y compañía juzgar lo que Antonio David debe hacer y a quién debe abrazar y dónde, y durante cuánto tiempo, y dónde tiene que esperar a recibir a su mujer después de 4 meses sin verla. Eso sí, a Rociito que nadie la cuestione??????????? #YaEsMediodía788 — Marta ???? (@martamiyy) July 26, 2021

Es que alucino con lo que me gusta Sonsoles y ahora dice que nos pongamos en la piel de RC que está sufriendo con las imágenes de sus hijos con Olga y ella se puso en la piel de los demás antes de grabar la docuserie? A ella se le justifica todo y a los demás los acusan de malos — skywoman ???????????????? (@PILARICAPV) July 26, 2021

Sonsoles y Rosa Benito, por qué se tiene que esconder AD y no ir a las puertas de Mediaset a buscar a su mujer? Es un criminal? Está sentenciado? Iros a la mierda juezas de pacotilla. La justicia en los juzgados. #YaEsMediodía788 — Nuria Bello (@NuriaBello) July 26, 2021

Según Sonsoles toda la familia flores moreno tienen que mostrarse el cariño escondidos por no hacer daño a RC y las campos borregos pueden llamar hija y hermanas públicamente y lo aplaudimos un poco de coherencia #OlgaVencedora #yaesmediodia788 — Teni (@teniluzdeldia) July 26, 2021

