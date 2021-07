Sale a la luz el verdadero motivo del ingreso de Sandra Pica en el hospital

Sandra Pica, concursante de la segunda edición de La isla de las tentaciones y de La Casa Fuerte 2, preocupó la semana pasada a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece ingresada. La ya exnovia de Tom Brusse explicó que tuvo que ser hospitalizada de urgencia después de sufrir un fuerte dolor en el abdomen.

"Prefería esperar a decir el motivo de mi ingreso, pero quiero aclararlo todo por lo que se está especulando", ha aclarado ahora la joven de 20 años en una publicación de Instagram.

"A día de hoy, mi diagnóstico es una infección cerca del intestino, las analíticas de sangre muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD", añadió la ahora influencer, desvelando que sufrió un trastorno por un estrés postraumático.

Sandra Pica niega haberse contagiado de coronavirus

"Me siguen faltando resultados de otras pruebas que, si todo va bien, las tendré el miércoles. Lo único que pido es respeto y tranquilidad para recuperarme", pidió a sus hordas de seguidores, intentando dejar a un lado las polémicas en las que se ha visto involucrada por su tormentosa relación con el marroquí. "Me siento súper cansada por la anemia, necesito dormir un montón", reconoció la joven, que recibió el alta del hospital el pasado 23 de julio.

Finalmente, Pica ha respondido de forma contundente a aquellos que han asegurado que se había contagiado de coronavirus: "Si hubiese tenido covid, no habría tenido ningún problema en decirlo, pero ni lo tengo ahora, ni lo he tenido. Además, el jueves me pusieron la primera dosis de la vacuna. Que no se diga que yo he contagiado a nadie porque parece que buscáis la mínima cosa para culparme a mí", argumentó.

