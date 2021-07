"No soy tan arrastrada como tú": el corte de Belén Ro a Marta López tras atacarla por su amistad con Rocío Carrasco

Dos días después de que Olga Moreno se convirtiese en la ganadora de Superivivientes 2021 en una votación envuelta en polémica, Marta López y Belén Rodríguez coincidieron en el plató del Deluxe, donde protagonizaron una bronca de lo más tensa que no dejó a nadie indiferente.

Todo sucedió mientras las dos tertulianas y Nela, madre de Melyssa Pinto, se enfrentaban a un 'multipolideluxe' sobre el reality de Telecinco. Marta y Belén no pudieron evitar dejar a un lado sus discrepancias y se enzarzaron en una gran disputa después de que María Patiño lanzase la primera pregunta.

"¿Piensas que la amistad entre Marta López y Olga Moreno acabará cuando decaiga el interés mediático?", le preguntó a Belén Ro la presentadora. La tertuliana respondió que sí, alegando que esa relación tiene los días contados. Conchita informó de que Belén decía la verdad y se produjo el tenso encontronazo.

Belén Rodríguez aseguró que la familia de Antonio David Flores están utilizando a Marta López para que los defienda públicamente y así evitar meterse ellos en líos. Y es que durante los últimos meses, la exconcursante de Gran Hermano se ha autoproclamado defensora del clan, dando la cara por ellos en los principales platós de Telecinco.

"A ella le ha venido esto muy bien para trabajar. Esto no quiere decir que no le tenga cariño y seguramente creerá en esa amistad, pero que Marta también se ha subido al carro porque le venía bien, es mi opinión", argumentó tajante Belén. Marta López le llevó la contraria a su compañera, afirmando que no le han salido más contratos desde que empezó su amistad con Olga, algo que el resto de colaboradores pusieron en duda. "Te ha beneficiado, pero, seguramente, no lo haya buscado", apuntó Rafa Mora al tiempo que Marta aseguraba que esa amistad le había proporcionado "más disgustos que alegrías".

"Es como si alguien dice que tú por defender a Rocío Carrasco te has subido al carro, y ahora estás haciendo más programas. No me lo creo", le soltó entonces a Belén Esteban en un ataque que hasta Antonio Rossi quiso frenar, recordando que Belén es la única que lleva 20 años del lado de la hija de Rocío Jurado.

"Llevo trabajando treinta y tantos años en televisión. Yo he dejado cuatro trabajos por el tema de Rocío Carrasco. Yo no soy tan arrastrada como tú. Yo cuando no he estado a gusto en un programa, la que me he ido he sido yo", dijo muy molesta la comentarista de realities.

La cosa no quedó ahí y Belén Ro, muy enfadada, hizo hincapié en cómo le ha afectado negativamente, tanto en lo personal como en lo profesional, apoyar a Rocío Carrasco. "Siempre he defendido mi verdad, porque para mí lo importante no es trabajar ni el dinero, para mí lo más importante es poder acostarme tranquila todas las noches", remató.

