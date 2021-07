La reacción de Olga Moreno al enterarse del 'no tiene coño' de Rocío Carrasco: "Aún está en shock"

Tres días después de que Olga Moreno se proclamase ganadora de Supervivientes 2021 en unas votaciones envueltas en polémica, Rocío Flores se ha sentado en el plató de El programa del verano para responder a todas las cuestiones que quedaron pendientes en el desenlace del reality de Mediaset.

Después de justificar la presencia de su hermano David Flores en la final (la segunda menos vista de la historia del formato), alegando que fue decisión suya, ya que "él piensa por sí mismo", la tertuliana desveló algunos detalles de las conversaciones que han mantenido con Olga lo largo del fin de semana.

La respuesta de Olga Moreno al 'no tiene coño de Rocío Carrasco

"Una conversación extensa donde le hayamos podido contar todo no se ha podido producir, porque hemos estado todo el fin de semana con la familia, de comida, celebraciones... No hemos tenido conversación pero sí que es verdad que, de una forma dosificada, ella ha ido preguntando algunas cosas y se le ha ido contando pequeños detalles. Esto es algo que tiene ir siendo a su tiempo, porque aún está en shock", empezó alegando la colaboradora.

"¿La frase del 'no tiene coño' se la habéis explicado ya?", le preguntó una de las tertulianas del programa. "Sí, se la hemos explicado", confirmó Flores. "¿Y qué le parece esa frase?", insistió la colaboradora. "Imagínate lo que le ha podido parecer...", respondió la joven, dejando caer que no le ha sentado nada bien. "¿Se arrepiente de algo de su concurso?", preguntó entonces Prat. "Pues no lo sé, se lo preguntarán hoy o mañana".

