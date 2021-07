Almeida se lleva un zasca inesperado de Ana Terradillos: "Se lo he dicho más veces y no me hace caso"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha entrado este lunes en directo en El programa del verano después del reconocimiento con el que ha sido galardonada la ciudad: la Unesco ha declarado Patrimonio de la Humanidad el Paseo del Prado y el parque del Retiro.

Aunque el edil madrileño se ha enfrentado a una entrevista, a priori cómoda, Ana Terradillos le ha lanzado un zasca que nadie se esperaba para despedirle. "A ver si lo siguiente es celebrar los Juegos Olímpicos, que sería importante hacerlos aquí en Madrid", ha dicho primero ella.

Almeida responde al zasca de Terradillos: "No comparto la opinión exactamente"

"Oye, o incorporar a la lista del patrimonio de la Unesco esa zona que usted sabe que me gusta tanto, el barrio de los Austrias, que la tiene usted un poquito abandonada. Se lo he dicho más veces y no me hace caso...", ha asegurado la presentadora ante Almeida.

"La Puerta de Toledo, la calle Arganzuela... ahí queda ese mensaje", ha añadido ella para despedir antes de tiempo a Almeida por sus vacaciones. "Me voy el 6 de agosto, así que tenemos tiempo para volver a vernos y debatir sobre el estado del barrio de los Austrias, que no comparto la opinión exactamente", ha replicado él entre risas.

"Bueno, pues ya le voy a explicar un par de zonas. Ya verá como me da la razón", ha terminado Terradillos para ahora así cerrar la conexión de forma amistosa: "Un beso alcalde".

