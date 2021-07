Rocío Flores justifica la presencia de David Flores junto a Olga Moreno en la final de 'Supervivientes': "Él piensa por sí mismo"

"No me lo esperaba para nada. Por la mañana estaba tan tranquila y tan segura de que no íbamos a ganar". Con estas palabras ha explicado Rocío Flores la sorpresa que supuestamente se llevó el pasado viernes al ver cómo su madrastra, Olga Moreno, se convertía en la ganadora de Supervivientes 2021.

Tras una primera votación contra Melyssa envuelta en polémica, con cientos y cientos de mensajes de votos a la joven que no se llegaron a registrar -Carlos Sobera reconoció un fallo técnico en las líneas-, Olga Moreno se disputó el cheque con los 200.000 euros del premio contra Gianmarco, al que venció sin problema en el duelo final.

Sin embargo, el momento más polémico de la noche estaba aún por llegar. Una vez Carlos Sobera proclamó a Olga Moreno ganadora de Supervivientes 2021, David Flores, hijo de Rocío Carrasco, entró en el plató para abrazar a la mujer de Antonio David Flores. En ese momento, la realización ofreció un plano del chico y Carlos Sobera le plantó un micrófono delante para que todo el mundo pudiera escuchar el elogio que le soltó a la concursante.

"Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho superbién todo. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Se llama Olga Moreno, la mejor del mundo mundial", dijo de carrerilla David Flores antes de que Olga le plantase un beso en los labios. Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios criticando la "violencia vicaria" que tanto Telecinco como Supervivientes estaba ejerciendo en prime time contra Rocío Carrasco.

¿Quién decidió llevar a David Flores a la final de 'Supervivientes'?

Este lunes, Joaquín Prat ha contado con Rocío Flores en el plató de El programa del verano. Juntos se encargaron de justificar la aparición de David Flores en la final del reality. "Se ha hablado de la presencia de tu hermano en plató. ¿Estaba previsto? ¿No estaba previsto? ¿Fue algo espontáneo? Yo les tengo que contar que, normalmente, todos los que vuelven de la aventura, y más si eres uno de los finalistas, reciben la visita en plató, que no en el tiró de cámara. El plató es muy grande y suele tener a muchos familiares concentrados. No estaba previsto que saliera o sí en el momento en el que Olga se proclama ganadora. ¿Cuál es la secuencia de los hechos?", recopiló el presentador de Telecinco.

"Mira, te lo voy a explicar porque es muy fácil. A Madrid vinimos 20 personas. Entre ellas, estábamos los tres: David, Lola y yo. En el momento en el que vimos que Olga ganaba a Melyssa, David dijo que quería venir a plató a recibir a Olga. Pedimos permiso a la productora. Lola no puedo entrar porque no llegó a tiempo la autorización. David llegó a Telecinco veinte minutos antes de que Olga se proclamase ganadora", ha asegurado.

"La que estuvo en Telecinco desde el minuto cero fui yo, que estaba metida en una sala. Esto surgió así y David es una persona que va cumpliendo años y piensa por sí solo. No me cansaré de decirlo. Estoy hasta aquí de que se hable en unos términos que no son. David está radiante, yo estoy randiente, todos estamos felcies y el momento que se dio fue lo que se vio: puro sentimiento", remató la tertuliana.