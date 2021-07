La reacción de Las Campos a la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes': "Cuando salió David Flores, apagué el televisor"

La victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021 ha generado un sinfín de reacciones tanto en los telespectadores como en los rostros más populares de Mediaset España.

Una de las opiniones más esperadas eran las de Terelu Campos y Carmen Borrego, amigas intimas y defensoras de Rocío Carrasco. Ambas se mostraron contundentes con sus palabras.

Toñi Moreno, presentadora de Viva la vida en remplazo de Emma García durante sus vacaciones, fue la encargada de buscar la reacción de las hermanas. "No hablas porque si no vas a reventar, ¿no?", le preguntaba la presentadora a Terelu Campos.

La reacción de Las Campos a la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021'

"Olga fue la ganadora del público que votó en Supervivientes pero no creo que sea la ganadora de las mujeres, quiero decir de nuevo: yo si creo a Rocío Carrasco", reivindicaba alto y claro Carmen Borrego.

"Yo juzgo a Olga Moreno como madre y hay cosas que veo y siento vergüenza. No juzgo a ninguna madre, pero sí juzgo lo que veo. Hay cosas que dice y siento vergüenza. Se ha ido a un concurso y lo ha hecho fenomenal. Ella ya había visto cosas aquí. Cuando ves el sufrimiento de una persona y te da exactamente igual, siento vergüenza", añadía.

"Ha vuelto a ganar en este país el machismo", remataba y recordaba que: "Olga no es la ganadora del pueblo. Ha hecho trampas en todas las pruebas y en la final no le dijeron nada", concluía tajante Borrego.

Mas tarde, Toñi Moreno ha dado paso al video de las muestras de cariño entre David Flores, hijo menor de Rocío Carrasco y Olga Moreno. La presentadora ha reparado en su compañera apartaba los ojos de la pantalla: "Terelu no has podido ver las imágenes". "No me apetece verlas. Me causa dolor, no me apetece verlas más", ha justificado ella. "Cuando salió David Flores fue el momento en el que apagué el televisor", apuntaba Carmen Borrego.

"Las cosas que he visto con respecto con los hijos de otra madre no me han parecido oportunas. Ni siquiera justas", concluía Terelu tras reconocer que le constó mucho ver la final de Supervivientes aunque lo hizo porque es su trabajo.

