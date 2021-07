Irene Rosales emociona a Carlos Sobera con sus palabras sobre su madre en 'Volverte a ver'

Este sábado, Volverte a ver, el programa presentado por Carlos Sobera, ha tenido como protagonista a Irene Rosales, la nuera de Isabel Pantoja, que reaparece tras anunciar que dejaba la televisión el pasado 11 de julio.

"Una mujer valiente, extraordinaria, que tiene fuerza", fue la definición de Carlos Sobera sobre Irene, que emitió Telecinco como vídeo promocional de la entrevista de este sábado.

La ex colaboradora de Viva la vida fue entrevistada poco después de fallecer su madre. Mayte falleció tras luchar varios meses contra una grave enfermedad, y la mujer de Kiko Rivera ha querido recordarla en el programa.

Irene Rosales se emociona al hablar de su madre: "Me miró a los ojos y se marchó feliz"

"Para mí, mi madre ha sido todo. Cada vez que tenia un problema me lo ha solucionado, a mí me han roto, se me han llevado la pieza del puzle. Mi madre ha luchado muchísimo, ha sido esclava de una situación y la admiraba por todo lo que ha hecho. En la medida de lo posible he querido acompañarla, estar con ella", ha asegurado con lagrimas en los ojos.

"El día antes de irse estuvo muy bien. Tuvimos una conversación muy bonita y hablamos de Kiko, de las niñas... El día de marcharse ella no estaba consciente pero se fue conmigo. Estábamos las dos solitas, me cogió la mano, me miro a los ojos y se marchó. Lo hizo feliz y tranquila por lo que ha dejado", ha explicado Irene Rosales, entre lagrimas, a Carlos Sobera.

La nuera de Isabel Pantoja también ha tenido tiempo para explicar cómo fueron los inicios de su relación con Kiko Rivera: "El físico fue lo de menos. A veces hay que conocer a la persona y me enamoré. Tardamos un año en salir. Di el paso porque Kiko me dio el ultimátum. Él tuvo sus ligoteos y yo los míos. No éramos pareja pero nos conocimos en otro aspecto".

