Melendi desvela el motivo de su ausencia en la final de 'La Voz Kids'

La Voz Kids celebró su ultima gala este viernes, 23 de julio en Antena 3. Rocío Avilés (equipo David Bisbal), Lola Avilés (Vanesa Martín), Levi Díaz (Melendi) y Nazaret Moreno (Rosario) fueron los elegidos grandes finalistas para luchar por el premio final.

Finalmente, el ganador fue el barcelonés Levi Díaz, del equipo de Melendi, con su interpretación de la canción Never Enough de la película The Greateast Showman.

Tras las votaciones del público, el joven talent se hizo con el trofeo, el premio de 10.000 de beca para su formación musical y la posibilidad de grabar un single con Universal Music.

La razón por la que Melendi no pudo estar en la final de 'La Voz Kids'

Melendi, coach de Levi, no pudo asistir a la final del concurso y explicó el motivo de su ausencia a través de una videollamada. "Ha sido un problema de causa mayor. Por circunstancias no puedo estar con vosotros ahí pero este día no me lo pierdo por nada del mundo. Quiero estar ahí, tomar decisiones, ver a mi equipo y disfrutar de los vuestros desde aquí donde estoy", explicaba el cantante.

Pese a no estar en plató, Melendi disfrutó de proclamar ganador a su pupilo. "Siempre he visto en Levi algo muy especial. Creo que es un niño maravilloso que tiene clarísimo lo que quiere. Es un chico fantástico y me alegro tanto", relataba emocionado el coach a través de la videollamada en plató.

