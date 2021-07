Los familiares de los finalistas de 'Supervivientes' denuncian irregularidades en el televoto: "Ganar así no es ganar"

Telecinco emitió la última gala de Supervivientes 2021 en la que Olga Moreno se proclamó ganadora. La mujer de Antonio David se enfrentó a tres televotos antes de ser la dueña del cheque de 200.000 euros.

Cuando ganó a Melyssa en el penúltimo televoto de la noche, Nela, la madre de la catalana, señaló en la gala que la mecánica para votar no funcionaba y las redes lo confirmaban. "Los votos para salvar a Melyssa no están recibiendo mensajes de confirmación, no sé a vosotros pero a mí esto me huele a tongo", se quejó una usuaria en Twitter.

Por su parte, Luca, el hermano de Gianmarco, también se manifestó: "Es muy triste que para ganar tengan que hacer esto, bloquean los mensajes... tengo todos los mensajes de los chicos que intentaron votar por Gianmarco y no les fue permitido. Ganar así no es ganar", sentenció en su perfil de Instagram.

Espectadores y familiares se quejan de la mecánica de votación en la final de 'Supervivientes 2021'

Ademas, Nela, madre de Melyssa, compartió en su perfil de Instagram mensajes en los que Patry Guimeras, concursante de La Isla de las tentaciones 2, daba por hecho que los votos de Melyssa "no se estaban contabilizando".

La polémica ha sido tal, que Carlos Sobera ha tenido que pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo: "Estáis votando tantos todos al mismo tiempo que ha habido un poquito de bloqueo. Pero no os preocupéis porque ya se ha resulto y todos los votos que se han mandado se están contabilizando", aclaró el presentador.

El hermano de Gianmarco destapando a la organización de Supervivientes: "Los mensajes no llegaban" pic.twitter.com/sAtLqSAg04 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 24, 2021