Las palabras de David Flores, en un plató por primera vez, a Olga Moreno tras ganar 'Supervivientes'

La noche del viernes, 23 de julio, Olga Moreno se convirtió en la ganadora de Supervivientes 2021 tras su enfrentamiento en el televoto final con Gianmarco Onestini.

A su llegada a plató, la mujer de Antonio David fue recibida por Rocío Flores, con quien se ha fundido en un largo abrazo. "Te lo mereces. Que maquina eres de verdad. Estamos tan orgullosos del concurso que has hecho, has hecho un pedazo de concurso pase lo que pase", aseguró la hija de Rocío Carrasco. "Me he acordado de ti todos los días", respondió Moreno, visiblemente emocionada.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche se produjo una vez Carlos Sobera proclamó a Olga como ganadora absoluta. En ese momento, David Flores, hijo de Rocío Carrasco, entró en plató por primera vez para alabar el concurso de la superviviente.

Las palabras de David Flores a Olga Moreno tras ganar 'Supervivientes 2021'

"Eres la mejor superviviente de toda la historia. Lo has hecho super bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Te llamas Olga Moreno Obrero la mejor del mundo entero", le dijo David Flores a una Olga que apenas podía creerse que estuviera allí: "¡Ay, mi niño! No me lo creo".

La mujer de Antonio David consiguió vencer a Lola, Melyssa y Gianmarco en tres televotos y se convirtió en la dueña del cheque de 200.000 euros. "No me lo creo", repitió emocionada tras conocer que la audiencia la había elegido como vencedora de Supervivientes 2021.

