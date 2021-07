Josep Ferré la vuelve a liar en 'Sálvame' al imitar a José Luis Moreno: "¡Qué contento estoy!"

Josep Ferré, el imitador de Sálvame, sigue ampliando su repertorio de personajes. Este viernes, el actor se ha metido en la piel de José Luis Moreno, recientemente detenido y puesto en libertad por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales.

"Lo que yo quería es romper una lanza en favor de Chelo García Cortés porque, precisamente, tengo un espectáculo musical nuevo y me gustaría que tú y Marta [López], Chicago. Pero ayer oí que no trabajabas si no te pagaban, entonces va a ser un poco difícil", ha dicho el doble de Moreno.

Antes, el actor ha llamado "ricura" a Rafa Mora "porque hoy, precisamente, quería invitarte a la piscina" para después vender su nuevo proyecto: "Va a ser un hit aunque aun no lo ha comprado nadie".

La genial imitación de Josep Ferré de José Luis Moreno

"Por cierto, Kiko. Yo te pagué, hiciste un fantástico trabajo", se ha referido a Matamoros, quien ha desvelado que cobró 12.000 euros por hacer dos secuencias en Escenas de matrimonio. Por otra parte, los famosos ventrílocuos tampoco han faltado en esta imitación para Sálvame. "¡Ay que contento estoy!", repetía una y otra vez con Macario.

"Vas a ir a la cárcel?", ha preguntado Carlota a lo que 'Moreno' ha respondido: "Eso es un tema que he dejado a mis abogados, que son la esencia del país, aquí sois muy críticos, hacéis dobles juicios y estáis en una situación complicada y no me gustaría que juzgaseis a personas como yo".

