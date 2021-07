'Sálvame' revela los motivos por los que Isabel Pantoja no dio la réplica a su hijo Kiko Rivera en Telecinco

Sálvame ha analizado todo lo que dio de sí la participación de Isa Pantoja en La última cena este jueves. Los comentarios de la hija de la tonadillera sobre su familia entre fogones ha dado pie a que Carlota Corredera y los colaboradores se preguntaran por qué Isabel Pantoja no ha concedido en televisión una entrevista para responder a todo lo que dijo su hijo Kiko Rivera en La herencia envenenada.

Primero, la presentadora ha desvelado que, al acabar las grabaciones de Top Star, la cantante abandonó los platós "totalmente destrozada" para volver "a su encierro" en Cantora. "Salir de su rutina le había dado un balón de oxígeno", ha dicho Corredera.

"A mí me llama la atención que Isabel Pantoja haya accedido a trabajar en Mediaset y no haya querido dar una entrevista", ha dicho. "Con los jefes que tenemos, todos somos conscientes del interés que puede tener una entrevista con ella, sea cuales sean las condiciones".

Los motivos por los que Isabel Pantoja no se ha sentado en televisión para responder a Kiko Rivera

"Esa entrevista tiene un valor ya no económico, no es lo de 'no tenéis ceros para...', no. Tiene un valor periodístico absolutamente trascendente. Sí que es verdad que ella, pudiendo hacerlo, no lo ha hecho. ¿Por qué?", ha seguido preguntando a David Valldeperas. "¿Tú lo sabes?".

El que también fuera director de La herencia envenenada le ha chivado por el pinganillo a Carlota las razones por las que Pantoja no accedió a dar la réplica a su hijo en Telecinco.

"Cuando todo sucedió, el programa se puso en contacto con ella para que dé su versión y lo que le trasladan a David es que ella no se siente preparada, que no se siente con fuerzas de afrontar esa entrevista y que además, según le traslada su representante, Isabel jamás va a hablar mal de sus hijos en público", ha dicho Carlota en boca de Valldeperas.

