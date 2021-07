Iñaki López se despide de 'La Sexta Noche': así envejecen ocho años de política

Iñaki López se despedirá de los espectadores de La Sexta Noche este sábado tras ocho años. El presentador vasco pilotará a partir de la próxima temporada Más vale tarde junto a Cristina Pardo tras la salida de Mamen Mendizábal, mientras que José Yélamo le sustituirá en la tertulia política.

Desde que se conociera la noticia hace un mes, el periodista ha ido encadenando numerosas muestras de cariño, tanto por parte de sus invitados como de sus habituales colaboradores, además de sus compañeros de programa.

Para estos últimos, López ha querido tener unas bonitas palabras en Twitter este mismo viernes. "Mañana me despido de un gran programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi nueve años. Ellos son los artífices del éxito de La Sexta Noche. Os quiero un potosí, chavalada", ha escrito junto a una fotografía con todos sus compañeros.

Así ha envejecido Iñaki López en su etapa al frente de 'La Sexta Noche'

Iñaki López cierra así una de las etapas más frenéticas de la política desde la Transición. Durante estos ocho años, el presentador ha moderado los debates políticos que han relatado la transformación política de España. De hecho, Pablo Iglesias comenzó como tertuliano de La Sexta Noche antes de lanzar Podemos.

El periodista de Portugalete (4 de agosto de 1973) ya no es el mismo que fichó por La Sexta en 2013. El paso del tiempo, la intensa actividad política y unas cuantas noches de Fin de Año han hecho que López abandone los sábados con unas cuantas canas de más, tal y como demuestra la foto principal de esta noticia en la que se ve el cambio físico del presentador con la imagen que separa los ocho años.

Mañana me despido de un programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi 9 años. Ellos son los artífices del éxito de @SextaNocheTV

Os quiero un Potosí, chavalada! pic.twitter.com/Q8Umr0q5L7 — Iñaki López (@_InakiLopez_) July 23, 2021

