Chelo se derrumba en 'Sálvame' por ahondar de nuevo en sus graves problemas económicos: "¡Me cago en la puta!"

Sálvame vivió este jueves un momento de lo más tenso. El programa de Telecinco, que llevó a su plató al exnovio de José Antonio Avilés para que ventilara en directo las invenciones más surrealistas del tertuliano, forzó un enfado de Chelo García Cortés que acabó preocupando a todos.

Después de contar cómo el colaborador de Viva la vida iba diciendo por ahí que Netflix lo había fichado para hacer de 'narcotraficante' en la próxima temporada de Élite, la expareja de Avilés desveló que este le había contado que Chelo le pidió una vez 2.500 euros.

La periodista negó rotundamente esta información y, a pesar de ello, el programa no la creyó y vio oportuno que Belén Esteban llamara al joven para confirmarlo. Fue entonces, entre los comentarios y especulaciones de sus compañeros, cuando Chelo terminó de perder los nervios. "¡Me cago en la puta!", gritó tras dar un golpe sobre la mesa que asustó a todos.

"Avilés dice que no pero como es Chelo vamos a dudarlo, ¿no?", se quejó la tertuliana. "¡Estoy hasta las narices! Si tuviera que pedir... He pedido, lo he devuelto y no he tenido que pedir de nuevo en la vida. Ya está bien. Hay que tener dignidad para pedir y devolver. Hago mi vida como puedo", exclamó mientras se derrumbaba.

Patiño y Gema López se rompen ante el duro testimonio de Chelo

Fue entonces cuando Carlota Corredera se la llevó a un rincón del plató para entrevistarla con tranquilidad: "La vida te lleva por unos derroteros que no buscas y me molesta que se digan cosas que son inciertas. Ahora se está hablando de mí. Estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mi programa y me he roto porque llevo una temporada que no lo estoy pasando bien. Lo estoy haciendo con la mayor dignidad posible", argumentó.

"Hace tiempo que no paso una buena época, voy poco a poco, luchando. Trabajo y pagando las cosas que debo a Hacienda. No me arrepiento de haberlo contado en su momento por contar algo que nos ha pasado a muchos (...) Es cierto que llevamos 9 años sin irnos de vacaciones, porque lo que yo no hago es comprar en plazos. Yo en verano normalmente nunca hacía vacaciones porque vivo en la playa, piso la arena si quiero, siempre pedía vacaciones en noviembre o diciembre, pero ahora no puedo. No me lo puedo permitir", reveló entre lágrimas.

El duro testimonio de Chelo pilló por sorpresa a sus amigas, María Patiño y Gema López, que no pudieron evitar romperse al escuchar sus palabras: "En esta ocasión hay una cosa que me da más rabia y es culpa mía. Yo no he sido consciente de que Chelo estaba tan mal. En la primera crisis Chelo se desahogó mucho conmigo, hablamos mucho, compartimos muchas cosas y yo como estuve centrada en lo mío pensé que estaba mucho mejor. Me daría rabia que esa complicidad se haya perdido. Siento no haberme dado cuenta", dijo apenada Gema.

