Carlota Corredera, crítica con Olga Moreno: "Ha sido colaboradora necesaria en parte del dolor de Rocío Carrasco"

Sálvame se hizo eco este jueves de lo sucedido anoche en la semifinal de Supervivientes 2021. El programa de Telecinco recuperó las imágenes del momento en el que Olga Moreno lograba batir a Tom Brusse en las nominaciones, convirtiéndose en la cuarta finalista de la edición.

El programa hizo un repaso al concurso de la mujer de Antonio David y recordó que Rocío Flores había defendido que "Olga ha hablado de su vida como lo han hecho otros concursantes". Sin embargo, hay muchos colaboradores de Mediaset que creen que la andaluza ha hablado de su relación con los hijos de Rocío Carrasco para enviar mensajes envenenados al exterior.

Fue entonces cuando Carlota Corredera quiso hacer varias confesiones sobre su posicionamiento en el paso de Olga por la isla y en el conflicto que esta mantiene con la hija de Rocío Jurado: "Es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío", empezó diciendo la gallega.

"No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío. Por cierto, la gente que me ataca con el dinero decirles que yo cobro lo mismo defendiendo a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus. Ni me paga ella ni me paga Fidel", quiso aclarar.

Carlota Corredera, muy dura contra Olga Moreno

"Creo que si Olga está en la final es porque el público lo ha decidido y eso es incontestable. Mañana veremos quién gana", siguió diciendo antes de matizar dos cosas que algunos han cuestionado. "Cuando Olga se va, ya se ha emitido el episodio cero de Rocío y cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga sí que lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolían la relación con sus hijos", ha criticado.

"Yo no olvido que desde luego una de las dos miente. El episodio que cuenta Rocío cómo fue el juicio. Lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío", ha sentenciado con dureza.