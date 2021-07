"Hacemos periodismo, hay quien hace otras cosas": Cintora 'dispara' contra todos en su reivindicativo adiós de TVE

Jesús Cintora ha echado el cierre de Las cosas claras este jueves, 22 de julio, tras ocho meses de emisión de La 1. El presentador ha aprovechado hasta el último segundo de su espacio político para despacharse de los responsables de la cadena pública que le han sacado de la parrilla para poner en su lugar en magacín de entretenimiento.

Lo cierto es que Las cosas claras ha estado envuelto desde el principio en polémica, ya que tanto trabajadores como sindicatos de RTVE denunciaron la externalización del programa incumpliendo así la normativa de la radiotelevisión estatal que prohíbe que los contenidos informativos sean producidos por compañías externas. Aun así, el periodista soriano ha reivindicado el trabajo que ha hecho a lo largo de este tiempo.

Cintora, así como todos los rostros habituales del espacio, se han ido despidiendo de la audiencia y ha ido soltando pullitas a lo largo de las dos horas y media. "Nos cierran antes a nosotros de que vuelva el rey emérito", ha dicho en un momento dado al hablar sobre la situación actual de Juan Carlos I.

Ha sido en los últimos compases cuando el presentador se ha dirigido a los espectadores con las siguientes palabras. "Por mi parte, primero darle muchísimas gracias al público, a los espectadores, sin ustedes no tiene sentido nada. Yo tengo la enorme suerte de que hay mucha gente que incluso me defiende en las redes o en donde sea", ha empezado diciendo.

"Gracias a mi equipo, un equipo espectacular. Yo he tenido la suerte de formar un equipo que es tremendo, de un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, novia, hermana... Aquí la gente viene por su talento. Algunos de ellos siguen en otro proyecto. Suerte a todos con ese proyecto, suerte a la productora", ha seguido.

Cintora responde a sus compañeros: "Yo no decidí externalizar 'Las cosas claras"

"La productora sigue, yo no. Yo no decidí externalizar esto, lo digo por algunos compañeros de TVE. A mí me encargaron esto así y así lo acepté. Así me he dejado la piel por esta televisión y esta cadena. He intentado hacerlo con la mayor humildad. 4.50 de la mañana levantándome y entrando a las 5.50 en este edificio para encender las luces de la redacción".

"Lo he intentado hacer para que esto fuera posible. Me he dejado la piel. A veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero yo he seguido aquí, intentando hacerlo lo mejor posible", ha asegurado. "Como decía mi madre, en un pueblo una madre con un teléfono móvil que ve las noticias y que ve lo que ella ha llamado 'una cacería' de noticias permanente, nadie ha hablado de lo que he trabajado en mi vida desde muy pequeño. Les invito a que vean mi expediente académico".

Para terminar, Cintora ha sacado a relucir el cierre de Las mañanas de Cuatro de forma indirecta. "Nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con otro gobierno. Ahora lo que hay es un compromiso con la humildad y la verdad. Hemos contado lo que pasaba". Sobre el Gobierno actual ha dicho que "en el PSOE hay gente muy digna que no tiene que ver con determinadas decisiones". "Igual estas decisiones tienen que ver más con una persona que con el partido", ha matizado.

Ya al filo de las tres de la tarde, Cintora ha puesto el broche con un nuevo matiz: "Muchísimas gracias. Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos y hagan periodismo. Se quedan con el Telediario, sigue la televisión".