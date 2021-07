Javier Aroca recibe en directo su carta de despido del programa de Cintora en TVE: "No nos vamos, nos echan"

Insólito momento el que se vivió este viernes en el último programa de Las cosas claras en TVE. El espacio informativo de Jesús Cintora se despide para siempre de la parrilla después de la decisión de la nueva directiva de la cadena pública de cancelarlo para ser sustituido por un nuevo magacín sin contenido político.

Durante toda la mañana, el presentador ha ido diciendo adiós a algunos de sus colaboradores y tertulianos más recurrentes. Sin embargo, en un momento dado, Cintora paró el programa para destacar que Javier Aroca acababa de recibir en directo una carta de parte de los responsables de TVE.

Lea también: "Es la decisión de la pluralidad": Jesús Cintora lanza otro recado irónico a TVE por su salida

"Javier Aroca, tienes una noticia. Has recibido un papel", le dijo el conductor de la tertulia al periodista. "He recibido un papel, sí", confirmó el colaborador. "¿Y se puede ver o no?", le preguntó insistente. "Claro que se puede ver. Me han despedido", soltó entonces entre risas el andaluz. "Aquí está mi contrato y mi despido", repitió mostrando los folios a las cámaras.

"No nos vamos, nos echan": la queja de Cintora en su último programa en TVE

"Me da risa porque los que venimos aquí a veces recibimos algún tipo de misiva poniendo en duda incluso nuestro voto prácticamente de pobreza. Porque habrá quien se piense que aquí ganamos un dineral y que estamos asegurados. Esto no es una puerta giratoria y cuando venimos a veces te dan el papelito y hasta luego, Lucas", explicó el tertuliano antes de que Cintora soltara otra pulla a los directivos de TVE.

Lea también: Rufián pasa de contestar a un tertuliano de Cintora en TVE: "Es de cuñado de cena en Navidad"

"Bueno, pues nada, esto es para todos los que estamos aquí, que yo sepa, el último día, el último programa... Esto se termina. No nos vamos, nos echan, pero vamos a seguir", advirtió el cántabro antes de comparar su situación laboral con la de un árbitro que fue arrastrado en Bolivia por un gran remolino. "Admiro al que lo cuenta, hay que contarlo hasta el final. Si está contando y surge el remolino, cuenta el remolino. Y aquí si hay algo con el emérito, se cuenta lo del emérito, que alguien sube la luz, se cuenta quién sube la luz...", reivindicó con segundas Cintora.