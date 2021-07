La pregunta de Pilar Yuste que ha hecho estallar a Anabel Pantoja en 'Sobreviviré, after show'

Tras la gala de Supervivientes, se emite en Mitele Plus el programa Sobreviviré, after show. Se trata de un espacio que presenta Nagore Robles y en el que intervienen una serie de colaboradores influencers. Este miércoles, una de las invitadas tras la gala fue Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja entró en directo desde Ibiza, lugar en el que se encuentra de vacaciones con algunas de las influencers más reconocidas de España. Pilar Yuste, representante de famosos, aprovechó el momento para hacerle una pregunta Anabel que no le ha gustado nada.

"Como ahora ya tienes unas amistades completamente distintas, una vez te has encontrado en esa casa con las mayores influencers de Europa, con tu chico, con Omar... ¿Vas a seguir con él o cuanto tiempo le queda?", quiso saber Pilar Yuste.

La tajante respuesta de Anabel Pantoja a la incómoda pregunta de Pilar Yuste

"Mira Pilar, le respondo a toda la audiencia y te respondo a ti: tengo a mis amigas de toda la vida que las respeto y quiero, que no hace falta que sean influencers de Europa, cada uno tiene sus tesoros. Aquí he conocido a gente maravillosa que son compañeras y se convertirán en amigas, pero no tengo que mandar a mi mitad, a mi novio, de paseo. Se pueden compaginar las dos cosas, yo no sé si tú puedes pero yo sí, voy a seguir con Omar", respondió Anabel, visiblemente enfadada.

"No se trata de que lo mandes a paseo, pero creo que va a haber una diferencia. Creo que vas a cambiar un poco y que al final no vais a terminar juntos", insistía la representante. "Yo entiendo que estemos trabajando, pero Anabel esté siendo generosa al entrar aquí a estas horas y hablar con nosotros. Creo que esta pregunta está fuera de onda por completo", concluyó Nagore Robles, defendiendo a la sobrina de Isabel Pantoja.