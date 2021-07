Olga Moreno se carga a Tom, que sufre un ataque de ansiedad en la semifinal de 'Supervivientes 2021'

Agónica. Así fue la última expulsión de Supervivientes 2021, que dejó a Tom Brusse a las puertas de la gran final que se emitirá este viernes en Telecinco (22.00). Olga Moreno es la concursante que sigue en la lucha por los 200.000 euros del premio junto a Gianmarco, Lola y Melyssa.

El que fuera participante de La isla de las tentaciones no puso soportar la presión y sufrió un ataque de ansiedad en directo, minutos antes de que Jorge Javier Vázquez dijera el nombre del expulsado.

"Nunca he estado tan nervioso en mi vida", dijo primero para añadir muy nervioso: "Es muy duro después de tantos días, tantas emociones... Lo hemos pasado mal, bien. No quiero ser expulsado hoy". Tom empezó a llorar y a no poder controlar la respiración.

Agónica expulsión en 'Supervivientes': Tom Brusse sufre un ataque de ansiedad

"No me siento bien", dijo el francés agachándose mientras que Lara Álvarez y la propia Olga le sujetaban. "Respira por la nariz y sácalo por la boca", le decía su rival. Por su parte, la presentadora pedía "tranquilidad" y Jorge Javier le animaba desde plató.

"¿Tú sabes lo que significa llegar a la final después de lo que habéis luchado? Entiendo que, en estos momentos, todos queréis ganar, pero lo importante es llegar a Madrid como habéis llegado vosotros cinco. Pase lo que pase sois finalistas de Supervivientes 2021", dijo. "Es Willem Dafoe en La última tentación de Cristo".

Tras la expulsión de Tom, los concursantes se enfrentaron a una última prueba de líder que ganó Melyssa Pinto. La catalana se convirtió en superfinalista y Lola, Gianmarco y Olga se sometieron a las nominaciones. Olga resultó la más votada entre los compañeros y Melyssa nominó a Lola de forma directa. De esta forma, Gianmarco también llega como finalista a la gala del próximo viernes. Lola y Olga se someterán a un nuevo veredicto del público antes de la votación definitiva.