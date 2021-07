'Mask Singer' desenmascara a un presentador de Telecinco: Bertín Osborne era el cocodrilo

Mask Singer descubrió este miércoles a Cocodrilo, que se quedó a las puertas de la final de la segunda edición del programa de Antena 3. En su interior se escondía Bertín Osborne, algo que a muchos le llamó la atención por ser uno de los rostros de Telecinco, la cadena rival.

"Ambrossi lo ha clavado, macho", dijo el cantante nada más quitarse la máscara después de que el investigador diera con él por la forma de coger el micrófono. "No me negaréis que os he cantado en siete registros distintos", dijo Bertín que en esta gala interpretó un tema de AC/DC.

"Esto es lo que yo cantaba antes de ser profesional", dijo Osborne para responder a la pregunta de Ambrossi sobre su gran versatilidad en el escenario. "Yo tenía un grupo de amigos y tocábamos siempre country y rock".

Con Cocodrilo descubierto, los cuatro finalistas de la segunda edición de Mask Singer son Erizo, Monstruita, Plátano y Huevo. Los cuatro personajes lucharán el próximo miércoles por suceder a Catrina y Paz Vega.

Ainhoa Arteta era Paella, la máscara invitada de 'Mask Singer'

Por otra parte, Mask Singer también descubrió la identidad de Paella, una nueva máscara invitada. Tras ella se encontraba Ainhoa Arteta. La soprano aseguró que cargar con esa gran paella fue lo más complicado: "Llevarla encima es como llevar un paso de Semana Santa".

