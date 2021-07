Kiko Hernández explota contra Terelu por lo que dijo sobre Mila Ximénez: "¡Es improcedente y de mal gusto!"

Kiko Hernández ha estallado este miércoles contra Terelu Campos y Carmen Borrego por lo que dijeron sobre Mila Ximénez en una conocida revista. El colaborador de Sálvame ha criticado a las hijas de María Teresa Campos, a las que ha pedido que dejen descansar ya a su fallecida amiga.

Las hermanas han hablado sobre Mila Ximénez en una publicación en la que aparecen en bañador en un posado de lo más veraniego. "Me miraba y me decía, no quiero más y yo no la dejaba rendirse nunca", cuenta Terelu en Lecturas. "Tengo grabada su mirada de socorro y eso es muy duro", añade.

Borrego, cuya relación con la tertuliana no era tan cercana, asegura que cada vez que ve Sálvame no puede evitar buscarla entre todos los colaboradores. "Parece mentira que alguien con tanta fuerza pueda apagarse. Al final, acabamos teniendo una relación de respeto y cariño", afirma la pequeña de las Campos.

El monumental cabreo de Kiko Hernández con Terelu y Borrego

Tras repasar sus declaraciones, Kiko Hernández mostró su gran indignación, ya que creía que no era el momento, ni las formas de hablar sobre su compañera: "Me parece innecesario, improcedente y de mal gusto", aseguró el tertuliano. "A nosotros nos viene su recuerdo y nos viene en el directo, pero en una entrevista, posando en bañador a mí me sobra. Vamos a dejarla descansar", pidió a las hermanas.

"Me parece de mal gusto. ¡Ya está bien! Si tanto queríais a Mila, también hay que querer a la gente que rodea a Mila: su familia y sus amigos. Y la familia y los amigos quieren que se deje descansar ya el nombre de Mila Ximénez. Y más con unas pistolitas de agua y un bañador, ¿vale? No lo digo con cachondeo, lo digo cabreado, enfadado y desilusionado. Pensaba que jamás, sobre todo Terelu, llegara a hacer esto", dijo Kiko en unas duras palabras a las tertulianas.

"No creo que lo hayan hecho con maldad", defendió Paz Padilla. Gustavo González planteó la posibilidad de que haya sido una imposición por parte de la revista. "Pues dices 'la echo de menos' y se acabó", afirmó Hernández, que acabó marchándose del plató enfadado. "¿Ves qué mal cuerpo se nos queda? ¡Qué horror!", susurró.