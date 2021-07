La incómoda pregunta a Pedro Sánchez en su entrevista en la televisión americana: así salió al paso

Pedro Sánchez defendió este miércoles la trascendencia que para la economía española puede tener la gira que inicia por Estados Unidos y durante la que no se va a entrevistar con el presidente del país, Joe Biden. El presidente del Gobierno inició la agenda de esa gira, que tras Nueva York le llevará también a Los Ángeles y San Francisco, con una entrevista en el programa Morning Joe del canal MSNBC.

La periodista que condujo la charla planteó al jefe del Ejecutivo los motivos de su gira y sorprendió al político arrancando su entrevista con una pregunta de lo más directa: "Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Cupertino... ¿Por qué no Washington?", soltó la presentadora, extrañada por el hecho de que no haya incluido en su agenda un encuentro político con Joe Biden.

"Después del desastre de la pandemia, en España estamos definiendo nuestra hoja de ruta para la recuperación de la economía. Y necesitamos tener al sector privado de EEUU a bordo. Por eso estamos aquí", salió al paso Sánchez en su respuesta a la periodista Mika Brzezinski.

El presidente del Gobierno recalcó entonces que el objetivo es económico ya que, tras la pandemia, España está definiendo su hoja de ruta para la modernización de la economía y para ello le gustaría contar con la inversión del sector privado de Estados Unidos. "Por eso estamos aquí", señaló antes de recordar que se va a reunir con los representantes de los principales fondos de inversión.

Sí aprovechó Sánchez para elogiar a Biden y calificar de "buena noticia" no sólo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, su llegada a la Casa Blanca. Recordó decisiones de relevancia que ya ha tomado ante desafíos globales como el regreso del país al acuerdo de París contra el cambio climático, y destacó que, tras la pandemia, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea han de seguir estrechándose aún más después de que la administración de Donald Trump tuviera una actitud "difícil de entender".

En ese sentido, lamentó que Trump viera a la Unión Europea como "una especie de enemigo contra sus intereses", algo que considera parte de un "error total". Sánchez dijo que es difícil hablar de la economía y no ligarla a la pandemia de coronavirus y repasó la situación actual de España frente a la covid-19.

En ese contexto, destacó que la sociedad española no ha rechazado la vacunación, que el objetivo a corto plazo es que el 70 por ciento de la población esté vacunada a finales de verano, que el principal problema ahora es entre los jóvenes y que la recuperación sólo puede venir de la mano de la vacunación.

A pleasure to be on @Morning_Joe today. Spain is defining the roadmap to modernize its economy and wants to count on the US private sector. That is why we travelled here. Both countries must be allies in the face of great global challenges. pic.twitter.com/cBVU63wRKS