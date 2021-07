Lágrimas en 'Saber y ganar' ante el emotivo relevo de Juanjo Cardenal a Elisenda Roca: "Hazlo con todo el amor"

La 2 emitió este miércoles el esperado homenaje a Juanjo Cardenal, mítica voz de Saber y ganar que se retira tras casi 25 años en el histórico concurso de TVE. El 'sabio invisible' ha dado la cara para despedirse del público y dar el relevo a Elisenda Roca, que cogerá su testigo para guiar cada día a los participantes.

"Lo estamos despidiendo con lo que más le gusta: la sabiduría de las palabras y la fuerza de la poesía. Hoy Juanjo ha estado visible en el plató y siempre sabio. No lo olviden, quédense con esta imagen hoy de nuestro rapsoda al lado de la poesía, al lado de las palabras. Juanjo Cardenal, te vamos a echar de menos, puñetero... ¿Por qué te jubilas hombre?", le preguntó Jordi Hurtado en medio del programa.

"En esta vida, todo tiene un final. Pero no es un final, es un cambio de ciclo, de etapa, y no me pienso aburrir porque tengo muchas cosas que hacer. Seguiré con mis recitales de poesía e intentaré sacarme un primer curso de inglés", bromeó el locutor del concurso, que veía "inviable" quedarse con un momento de todos estos 25 años que lleva en el formato de la pública.

"Fíjate que la materia, todo lo que nos rodea, está hecha de cosas pequeñitas, de átomos. Y lo importante es el resultado de todo. Estos 25 años de Saber y ganar se han formado a base de pequeños átomos. Esto es lo que conforma un conjunto de cosas que no se pueden desprender. Me quedo con el cúmulo de experiencias que me las llevo dentro y son para mí", explicó emocionado.

El emotivo mensaje de Juanjo Cardenal a Elisenda Roca: así le cedió el testigo en 'Saber y ganar'

Acto seguido, el presentador dio paso a Elisenda Roca, que pudo leer en el programa de este miércoles sus primeras preguntas en Saber y ganar. "Más que responsabilidad es un placer. Juanjo es una persona extraordinaria. He estado observando cómo trabaja, primero como espectadora durante muchos años y ahora aquí estos días. ¡Vaya maestro! Me ha enseñado mucho, así que es un placer y una ocasión preciosa para sentarme en su silla, en su micrófono", elogió la periodista.

Tras darle la bienvenida, Hurtado pidió a Juanjo que le diera un consejo a su sucesora: "Me siento un tanto desconcertado, yo que ya dejé la adolescencia hace muchísimos años, creía que había asimilado lo que era el orden de las cosas. Aquel que hacía que un discípulo, a base de esfuerzo y dedicación, esperaba el día en el que pudiera sustituir al maestro. Ahora, la historia ha cambiado y esto es un trampantojo. Ahora resulta que es el maestro quien sustituye al discípulo", empezó diciendo.

"Elisenda Roca, que también eres madre, te voy a decir que una pequeña porción de Saber y ganar es mi hijo, allí está... [su micrófono] Ese es mi hueco y ahora el tuyo. Y te voy a pedir un ruego, si tú me lo permites: Te voy a pedir que le cojas de la mano bien fuerte y que con él te pongas a andar, a caminar... Yo no te voy a decir hasta dónde, ni hasta cuando, pero te ruego que lo hagas con todo el amor, el cariño del que seas capaz. ¡Y suerte!", dijo emocionado antes de darle un sentido abrazo a la nueva voz del programa, a la que se le escaparon algunas lágrimas.

Juanjo Cardenal, la voz que hace las preguntas en #SaberyGanar, se jubila como dice él 'por imperativo legal'.



Despedimos a nuestro Sabio con un programa dedicado a la poesía y la literatura: ¡sus grandes pasiones! #GraciasJuanjohttps://t.co/AOftpM7NgC — La 2 (@la2_tve) July 21, 2021