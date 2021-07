Mediaset evacúa de urgencia el pisito de 'Solos' tras el positivo en coronavirus de Julen

La aventura de Julen e Inma Campano en Solos ha llegado a su fin. Mediaset anunciaba al final de la tarde de este martes que los dos concursantes habían sido evacuados del "pisito" en el que se graba el reality por "medidas preventivas" ante la pandemia del coronavirus, sin especificar qué había pasado.

Horas más tarde, el ex de Violeta Mangriñán ha explicado que la convivencia con su compañera había llegado a su fin de forma forzosa después de haber dado positivo en coronavirus. Julen explicó que se tuvo que hacer una PCR después de haberse notado algunos síntomas que hacían indicar que había podido pillar la enfermedad.

La noticia de Mediaset alarmó a los seguidores del reality y fue el propio Julen, a través de varios stories de Instagram, quién ha explicado los motivos por los que el grupo de Fuencarral tomó tan drástica decisión. "Lo que ha pasado es que ayer me hicieron el test de antígenos y di negativo, pero me empecé a encontrar super mal por la noche y tenía un poco de fiebre. Hoy me han hecho una PCR y he dado positivo", ha declarado.

Julen desvela cómo se siente tras contagiarse de coronavirus

Julen ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que, de momento, la cosa no ha pasado a mayores: "Quiero deciros que estoy súper bien. Tengo un poquillo de fiebre pero estoy genial. Gracias a todos los que estáis preguntando y os estáis preocupando, pero no pasa nada. Espero que os haya gustado mucho nuestro pasito por el pisito", ha concluido.

Mediaset ha decidido no relevar a Julen e Inma en el piso de Solos, sino que ha echado definitivamente el cierre al reality. Sin embargo, el grupo ha anunciado que muy pronto el formato vendrá reconvertido en Solos on the beach, un spin off veraniego del programa con nuevos concursantes del universo de Telecinco.

