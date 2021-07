La inesperada respuesta de Mercedes Milá a la rajada de Carmen Lomana sobre su físico

Mercedes Milá no se ha cortado a la hora de responder unas declaraciones que había hecho Carmen Lomana sobre ella hace unos días. Fue el viernes en Espejo Público cuando la colaboradora entró por videollamada interrumpiendo sus vacaciones en Marbella para contar cómo había ido su experiencia en el Camino de Santiago.

A la hora de despedirse, Lomana lanzó un recadito a Lucía Etxebarría, que estaba en plató. "Sigue haciendo encuestas que te voy a dar a ti también", dijo en alusión a una que había hecho en Instagram días anteriores. "Me pone con una señora, la cual adoro, pero que está para los leones", añadió entre risas.

"Físicamente está para echar a los leones porque no se ha cuidado nada", matizó Lomana a lo que la escritora no estaba para nada de acuerdo, además de confirmar que estaban hablando de la expresentadora de Gran Hermano.

La rajada de Carmen Lomana sobre Mercedes Milá: "Está para los leones"

"Que yo creo que es una mujer muy guapa, sinceramente", dijo Etxebarría a lo que Lomana replicó: "Muy guapa, pero yo no hablo de piel. Tú hablabas de piel. Que no es cuestión de dinero, que es cuestión de quererte y cuidarte. Porque si yo me hubiera tirado a matar toda la vida, estaría como un hijo chumbo".

Lógicamente, la Milá se ha hecho eco de esto y lanzó una pregunta en un storie de Instagram para responder a las palabras de Lomana: "¿Vosotros que creéis, que me he echado a los leones?". Queda la duda de si la presentadora ha encajado con humor o no el recadito.