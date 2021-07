Rufián pasa de contestar a un tertuliano de Cintora en TVE: "Es de cuñado de cena en Navidad"

Jesús Cintora conectó en directo este martes, 20 de julio, con Gabriel Rufián para preguntarle por las polémicas declaraciones de Ignacio Camuñas. El que fuera ministro del gobierno de Adolfo Suárez ha asegurado que "si hubo un responsable directo de la Guerra Civil fue el Gobierno de la República", además de negar que "se produjese un golpe de estado el 18 de julio de 1936".

Lea también: TVE pagará más de 57 millones de euros por los Juegos Olímpicos de Tokio

"Pues ya lo ven. A un partido republicano como el suyo, ¿qué le parecen estas declaraciones?", preguntó Cintora al político. "Lo que a cualquier persona decente y demócrata de este país, vote lo que vote", empezó diciendo el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

"Creo que refleja que la derecha española no solo pacta, sino que imita a la ultraderecha española. Eso es una anomalía que en Europa no pasa. La derecha alemana, por ejemplo, frena a la ultraderecha. Aquí no solo no se para, sino que se imita", señaló Rufián añadiendo "Isabel Díaz Ayuso marca la agenda de Pablo Casado. Quien manda es ella".

Rufián evita contestar a un tertuliano de Cintora: "Cuñado"

Instantes después, Cintora cedió la palabra a Francisco Simón para que trasladara su cuestión: "Yo le preguntaría a Gabriel, como buen republicano que es, que qué opina él de las checas y de todas esas cosas. Imagino que también se avergonzará, como buen republicano y demócrata".

Pero el líder de ERC se negó a contestar. "Es que esto es de primero de 'troll' de Twitter. No da para cinco segundos en un dúplex, da para mucho más. Es de cuñado de cena de Navidad. No voy a responder a eso. Es alimentar burbujas que no existen", dijo.

"Claro, claro. Pues igual que la gestión de sus socios de Gobierno con la deuda catalana que es el doble que la madrileña... En fin, podemos hablar de Franco o de Iván Redondo, cuando pacta con los catalanes o con una parte del empresariado catalán, de cuánto dinero les va a dar Europa y esas cosas", replicó Simón llevando el asunto por otros derroteros.

"Perfecto", espetó Rufián ante una nueva intentona de Cintora: "No sé si quiere responder algo a Francisco o quiere pasar palabra". "Tengo bastante con mis cuñados en la cena de Navidad", insistió Rufián provocando las risas ante un irónico Simón: "Los cuñados también tienen bastante con usted".