Fran Rivera 'destroza' a Isabel Pantoja en TVE: "En Cantora se oyen caminar las ratas"

TVE estrenó este martes, 20 de julio, una nueva temporada de Lazos de sangre. El programa presentado por Boris Izaguirre repasó la vida de María Jiménez. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó Fran Rivera. El torero participó fue uno de los colaboradores del espacio de La 1 porque su madre, Carmina Ordóñez, era gran amiga de la cantante.

Pero Jiménez no se llevaba tan bien con Isabel Pantoja. De hecho, tal y como comentaron algunos invitados del formato, no se podían ni ver. Una claro ejemplo de ello fue un momento de un programa de Canal Sur en el María salió a bailar y las cámaras cazaron una mirada con claro gesto de rechazo por parte de Pantoja.

"No sé si tú has experimentado esa mirada alguna vez", quiso tirar de la lengua Boris a Fran Rivera, que contestó: "Hay miradas que matan y la envidia es muy mala... Sería imposible competir con María... y menos mi prima". Pero la cosa no quedó ahí y el hermano de Kiko Rivera fue a más.

Fran Rivera se despacha de Isabel Pantoja: "Es muy envidiosa"

"Isabel es muy envidiosa, pero es que María era enorme. Entiendo que se vería a ella y vería a María y pensaría, '¿adónde voy yo?'. Es que no hay comparación, es como comparar el océano con un charquito", aseguró.

Fran Rivera señaló también que "María canta rumba y es la reina de las rumbas, y en ese palo no hay nadie que se le haya acercado. Es la reina". La puntilla la puso al decir que "en Cantora se oyen caminar las ratas" al responder a Boris a la pregunta de si creía que en Cantora se escuchaba ese tipo de música.

¿Se llevaban bien María Jiménez e Isabel Pantoja? Parece que Francisco Rivera (@Paquirri74) lo tiene claro... #LazosMaríaJiménez ????? https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/fM3wVcFKTk — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 20, 2021