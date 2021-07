Las tensas pullas de Jorge Javier a Mediaset y Paz Padilla tras 'arrebatarle' 'La última cena': "El programa era mío"

Jorge Javier ha protagonizado este martes un momento de lo más llamativo después de que fingiera enterarse en directo de que Paz Padilla lo sustituirá al frente de la segunda edición de La última cena, talent culinario que pone a competir a colaboradores y famosos del universo de Sálvame.

Todo se desencadenó cuando David Valldeperas ordenó al catalán que diera paso a una promo del programa de cocina con la humorista al frente. "Hoy nos vamos a enterar de las parejas que cocinan este jueves en 'las cenas", dijo el director del programa, confirmando que este no será el día de la gran final de Supervivientes.

"Entonces, ¿el jueves me toca trabajar?, preguntó incrédulo el presentador, antes de llevarse una nueva sorpresa. "Ah, ¿que no lo presento yo? ¿Qué pasa ahora en Telecinco que me están quitando todos los programas?", se quejó medio en broma medio en serio el catalán.

"Vaya racha llevo", los zascas de Jorge Javier a Mediaset y Paz Padilla

"¿Lo presenta Paz? ¿Pero no era mi programa?", insitió Vázquez prometiendo que él se creía que le tocaba de nuevo conducirlo. Tras ver una promo del concurso protagonizada por su compañera, Jorge Javier lanzó una pulla a su compañera y a Mediaset. "No sé... esto era mío", recordó mientras los colaboradores se reían. "Si ya verás tú, que al final no voy a presentar ni la gala de Supervivientes, ya verás", añadió irónico.

"Pues nada... ¡Vaya racha llevo este año! Primero Rocío, ahora La última cena... Cuando empieza la decadencia no hay quien la pare", aseguró. "Cuidado, porque torres más altas han caído. Todo lo que sube baja, ya me lo dijeron aquí ya... No me acuerdo quien me lo dijo", afirmó Jorge Javier haciéndose el loco en una clara pulla a Paz Padilla, con quien vivió un tensísimo rifirrafe ante las cámaras.