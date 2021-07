La dura respuesta de Rocío Carrasco a Olga Moreno: "Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento"

Este lunes, durante el último Conexión Honduras de Supervivientes 2021, Jordi González compartió con los espectadores un sorprendente vídeo de Olga Moreno estallando ante las cámaras de Telecinco por el conflicto que vive su familia tras el estreno de la docuserie de Mediaset en la que Rocío Carrasco ha denunciado los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores.

La concursante, nominada con Tom en la última expulsión antes de la gran final, se ha roto por sorpresa en un monólogo que desde Sálvame han tildado de oportunista y exagerado: "Solo quería ayudar a esos niños para que tuvieran una infancia bonita. Están criados sin rencor, sin odio. ¡Quiero que se entere la gente!", dice a lágrima viva Olga, a la que Jorge Javier se ha referido como la nueva Escarlata Ohara.

Lea también: La aparatosa caída de la madre de Alejandro Albalá: así fue su accidentada entrada en 'Supervivientes'

" No es justo. Seguro que no es justo. Es un padre ejemplar. Somos buenas personas, hemos sufrido tanto, tanto, tanto... Pero si antes era fuerte, ahora más. No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente", dice en una clara respuesta a la hija de Rocío Jurado en un vídeo del que se darán más detalles este miércoles, durante la primera parte de la final que emitirá Telecinco.

La contundente respuesta de Rocío Carrasco a Olga Moreno

Este martes, después de que Sálvame se hiciera eco del sorprendente vídeo de Olga, Jorge Javier salió al las puertas de su plató en Fuencarral para recibir a Rocío Carrasco, que ha regresado al programa para realizar su sección Hable con ella. Y mientras caminaban hacia el estudio, el presentador le preguntó a Carrasco si había visto el berrinche de la actual pareja de Antonio David.

Lea también: Sandra Pica, ingresada de urgencia en el hospital: "No saben lo que me pasa"

"No lo he visto, pero me lo han contado. No me extraña nada, porque es una superviviente nata", empezó diciendo en lo que parecía un elogio a la andaluza. Enseguida, soltó un dardo envenenado hacia la concursante: "Ella lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento, está claro, superviviente nata", soltó la nueva colaboradora de Telecinco.

"¿Tú crees entonces que tiene que ganar?", preguntó sorprendido el catalán. "Hombre, tanto como para ganar...", dijo entre risas Carrasco. "Si ganara los 200.000 euros, ¿te tendría que dar el 20%?", insistió Jorge Javier. "Hombre, yo parece que he ido allí o algo", se quejó la hija de la más grande. "No creo que lo gane... bueno no sé", corrigió enseguida Rocío.