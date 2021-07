¿Qué le ha pasado a Kiko Hernández?: el motivo por el que se ha ido en directo de 'Sálvame'

Telecinco arrancó este martes una nueva entrega de Sálvame en la que Kiko Hernández comenzó sustituyendo a Jorge Javier Vázquez durante la primera hora del programa. El tertuliano avanzó algunos de los contenidos de los que se hablarían a lo largo de la tarde pero lo hizo apenas sin voz, algo que llamó la atención de los espectadores.

Enseguida, Hernández explicó ante las cámaras de Mediaset qué le pasaba: "Quiero contarles que no soy ventrilocuo", bromeó entre risas, haciendo un guiño al caso José Luis Moreno del que tanto se habla en el espacio de corazón de Telecinco.

"Voy a contar la verdad. A mí la voz no me ha fallado nunca y es la primera vez que me falla. Me duele mucho la garganta pero aquí estoy al pie del cañón", presumió el tertuliano. "No sé lo que voy a aguantar, ni lo que estas cuerdas van a aguantar. Me he tomado algo que dicen que dura 50 minutos. Dentro de 50 minutos esta voz desaparecerá", advirtió Kiko.

Kiko Hernández abandona 'Sálvame' sin previo aviso

"Desaparecerá pero para siempre tampoco. De verdad, espero que la exclusiva de Lydia haya merecido la pena porque me he levantado de la cama con 38 de fiebre, me he dado un pinchazo de urbazón, así que como sea una mierda te vas a enterar", le dijo a Lozano, la cual acudió a Sálvame asegurando tener una exclusiva sobre la relación de Kiko Rivera con Irene Rosales.

La sorpresa llegó apenas una hora más tarde, cuando Jorge Javier Vázquez llegaba al programa y Kiko Hernández desaparecía del estudio de Mediaset durante una de las pausas publicitarias. Nadie explicó su ausencia pero durante la hora que estuvo presente en el plató no paró de toser, por lo que pudo encontrarse peor y optar por marcharse a su casa.

