"Tengo ganas de llorar": monumental pifia de una concursante de 'La ruleta de la suerte'

Pepa ha protagonizado un clamoroso fallo este martes, 20 de julio, en La ruleta de la suerte. La concursante ha estropeado una sensacional jugada cayendo en el bote de 1.700 euros. "Eres una campeona, Pepa. ¡Una campeona!", decía de forma contundente Jorge Fernández.

"Es que ha sido alucinante su actitud. Estaba en la gran final, ya la tenía asegurada. Luego ha utilizado el súper comodín en forma de comodín para salvar la siguiente jugada. Aun no teniendo comodín, ha seguido tirando, algo que muchos concursantes no se atreven de hacer", ha dicho el presentador destacando la valentía de esta sevillana.

"Tengo ganas de llorar", decía la protagonista que rebosaba felicidad al saber que tenía prácticamente hechos 2.200 euros más a su cuenta personal. "Pues llora, desahógate. Llora Pepa. No pasa nada porque es de alegría, es de ilusión", le ha animado Jorge antes de pedir que resolviera el panel.

Su cara lo dice todo: el estrepitoso fallo de Pepa en 'La ruleta de la suerte'

Sin embargo, el drama ha llegado y Pepa, presa de los nervios, escogía una consonante que ya se encontraba desvelada en el panel ante el asombro de todos. "Ahora sí que podemos llorar, pero no de alegría", se ha lamentado el presentador a lo que ella apenas podía mantener la compostura ante su error: "Perdón, perdón, perdón. ¡Madre mía, no me lo puedo creer".

"Has visto la 'G' de refilón, que estaba ahí, y con los nervios te has liado y has dicho lo que habías visto", ha intentado consolar Jorge a Pepa. "Habías hecho lo más difícil, pero si te sirve de de consuelo, estas cosas pasan". Finalmente, uno de sus rivales lo ha resuelto.