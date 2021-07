"Eras una tía facha y retrógrada": la confesión de Jordi González que dejó a Marta López con esta cara

Los espectadores de Telecinco se llevaron este lunes una gran sorpresa al ver el comentario que Jordi González hizo sobre Marta López en plena emisión de Supervivientes 2021: Conexión Honduras. La colaboradora se quedó en un primer momento con la boca abierta, pero acabó encajando con humor el golpe que le lanzó en directo el presentador.

Todo se desencadenó después de que el catalán destacara el cambio de look que protagonizó Sylvia Pantoja en mitad de la gala. La prima de la tonadillera comenzó la noche con unos pantalones, pero al arrancar la gala apareció ante las cámaras sin ellos, lo que llamó la atención de González.

Lea también: Olga Moreno estalla en 'Supervivientes' y responde a Rocío Carrasco: "No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente"

Jordi González alaba el supuesto cambio de Marta López: "Te conocimos como una facha"

"¿Dónde has perdido los pantalones?", se preguntó González. "No he hecho nada raro eh, más quisiera yo. Ha sido culpa de Marta López que me ha dicho que me los quitase", desveló la cantante. "Es que está espectacular, venía toda tapada, mira que piernas tiene, han venido todas guapísimas, tiene que lucirse", se ha justificado la colaboradora. "Está mucho más guapa ahora", insistió antes de que Jordi le hiciera una confesión.

Lea también: Sandra Pica, ingresada de urgencia en el hospital: "No saben lo que me pasa"

"Pero Marta López cómo ha cambiado, la conocimos como una facha, Marta López que es una tía retrograda, muy conservadora, y mira en lo que se ha convertido", comentó sorprendido el comunicador en unas palabras que acabaron haciendo gracia a la tertuliana. "Llevo 21 años viéndote y estás guapísimo, súper joven, estupendo", le respondió la tertuliana.