Sandra Pica, ingresada de urgencia en el hospital: "No saben lo que me pasa"

Sandra Pica, concursante de la segunda edición de La isla de las tentaciones y de La Casa Fuerte 2, ha preocupado a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece ingresada. La ya exnovia de Tom Brusse ha explicado que tuvo que ser hospitalizada de urgencia después de sufrir un fuerte dolor en el abdomen.

La catalana encendió todas las alarmas este lunes al publicar una instantánea en sus stories de Instagram en la que respondía a aquellos fans preocupados por su desaparición en las redes sociales. Enseguida, muchos han atribuido sus problemas de salud a las polémicas mediáticas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses.

Lea también: Olga Moreno estalla en Supervivientes y responde a Rocío Carrasco: "No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente"

Sandra Pica explica el motivo de su hospitalización

"Estoy desaparecida porque llevo ingresada desde ayer. Todavía no sabemos qué tengo, pero me están cuidando genial", informó Pica junto a una imagen de su brazo derecho conectado a una vía. En ese momento, la joven causó una gran preocupación entre sus seguidores, que se lanzaron a preguntarle qué le había pasado.

Lea también: El problema de salud que sufre Palito tras su paso por Supervivientes 2021: "Fatal"

Horas más tarde, Sandra Pica resolvía todas las dudas en un mensaje en el que respondía a las muestras de apoyo recibidas: "Gracias de corazón por todos los mensajes que he recibido. Me ingresaron por un fuerte dolor abdominal en el lado derecho, pero todavía no saben qué es lo que me pasa. De momento, tengo que seguir aquí algunos días con el tratamiento que he empezado y así descartar una intervención", ha terminado aclarando en un mensaje de tranquilidad hacia sus seguidores.

Entidades Sandra Pica Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2'