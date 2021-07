Cristóbal Soria interrumpe 'El chiringuito' en directo por una inesperada y dolorosa lesión

El chiringuito inició una nueva semana de verano con Darío Montero al frente, en sustitución de Josep Pedrerol. Pero el protagonismo de este lunes se lo llevó Cristóbal Soria que, en pleno debate, sufrió una inesperado y doloroso percance que hizo parar el programa.

Ocurrió en plena discusión con Óscar Pereiro sobre el futuro de Antoine Griezmann. El colaborador empezó a poner caras de dolor mientras el exciclista exponía sus argumentos. Fue Iñaki Cano el que dio la voz de alarma: "Cuidado que le ha dado un calambre a Cristóbal Soria".

Cristóbal Soria sufre un calambre en directo en 'El chiringuito'

Las cámaras rápidamente se centraron en el tertuliano, que no paraba de retorcerse. "¿Es de verdad?", se preguntaron algunos a lo que Soria pidió a Jorge Astrain que le estirara: "Tírame de la punta, por favor".

"Que he hecho esta tarde 21 kilómetros y no he estirado como debería. Se me ha montado en to' lo alto. Me ha entrado el sudor", se justificó el exdelegado del Sevilla pidiendo perdón por la interrupción.

