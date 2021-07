Bronca entre Belén Esteban y Kiko Matamoros por sus deudas con Hacienda: "¿Has pagado lo tuyo?"

Belén Esteban y Kiko Matamoros se han enfrentado este lunes en Sálvame. Los colaboradores estaban debatiendo sobre la situación económica de Kiko Rivera que, pese a que hace poco había reclamado dinero para pagar su deuda con Hacienda, ahora se ha comprado un coche de 80.000 euros.

"Esto parece un patio de vecinas o de vecinos, una corrala", ha saltado el tertuliano criticando "ese afán de administrar las vidas y haciendas ajenas me suele dar mucha vergüencita, yo no entro a contarle los número a nadie".

"¡Perdona, perdona!", ha saltado la Esteban de inmediato para recordar a Matamoros "la movida gorda" que tuvo con él en un Deluxe: "Me dijiste lo que debía a Hacienda. Gracias a Dios, yo he pagado, pero que vengas a darnos lecciones... Consejos vendo que para mí no tengo".

Kiko Matamoros y Belén Esteban discuten por sus deudas con Hacienda

"No, la que vendía consejos que para ella no tenía eras tú, que me dijiste lo de Hacienda y te dije 'paga lo tuyo", ha espetado Kiko a lo que Belén ha vuelto a atacar: "Perdón, ¿tú has pagado lo tuyo?".

"Parte sí", ha respondido Matamoros mientras se echaba a reír a carcajada limpia la de Paracuellos de Jarama. "¿Cómo qué 'jajaja'? Yo hace tres años que no figuro en la lista de deudores de Hacienda", ha querido aclarar él.