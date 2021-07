Sorpresa en 'Todo es mentira' con Marta Flich desde casa y Carme Chaparro como copresentadora

Marta Flich ha reaparecido este lunes en Todo es mentira presentando desde un plasma, después de ponerse en cuarentena el pasado jueves, una vez que Risto Mejide había comunicado su positivo en Covid19. El publicista hará lo propio este martes y presentará desde casa Todo es verdad.

Por otra parte, la gran novedad del programa ha sido Carme Chaparro, que ha ejercido de copresentadora en plató. Además, Virginia Riezu ha sustituido a Antonio Castelo formando tándem con Miguel Lago.

"Antes de nada quería deciros por qué estoy presentando el programa desde aquí. No soy una persona que hable de la vida privada pero, en casos como este, creo que merece la pena porque hay mucha confusión", ha empezado diciendo Marta Flich comunicando su positivo después.

"Yo estoy en casa por cuarentena porque di positivo en Covid por segunda vez. O sea, soy una persona que se ha reinfectado", ha señalado explicando que ahora se ha contagiado pese a tener la pauta completa de la vacuna.

Marta Flich, contagiada por segunda vez: "Las vacunas sí funcionan"

Marta ha querido hacer un llamamiento contra todos los negacionistas que dicen que la vacuna no sirve. "Yo he recibido mensajes diciendo '¿cuándo vais a decir la verdad, cuándo vais a decir que no funcionan? La verdad es que las vacunas sí funcionan".

La presentadora ha enumerado todos los síntomas que le provocó el coronavirus tras el primer contagio. "La Covid me produjo un deficit gravísimo de hierro, falta de olfato, gusto, conjuntivis, faringitis, agotamiento hasta el desmayo, hipoglucemia reactiva, hipotiroidismo, visión borrosa, cansancio insoportable", ha dicho añadiendo que un año y cuatro meses después todavía tiene secuelas, de las que se está tratando.

Con el segundo contagio y ya inmunizada, "el número de síntomas que he tenido ha sido cero". "No he tenido ningún problema y he sabido que estaba contagiada porque en Mediaset hay unos protocolos súper rigurosos. Estoy absolutamente normal", ha dicho Flich para terminar muy seria: "La gente mayor que no está vacunada, si se contagia se muere. Las vacunas funcionan".

