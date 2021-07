La reacción de Rosa Benito a las acusaciones de boicot de Jorge Javier: "No era el momento"

Amador Mohedano se sentó el pasado viernes en el Deluxe para responder a las acusaciones que su sobrina Rocío Carrasco ha venido haciendo desde que se estrenó la docuserie en la que ha hablado de los presuntos malos tratos que sufrió de Antonio David y de los motivos por los que se ha distanciado de su familia.

Horas antes de que el hermano de Rocío Jurado concediera a Telecinco su entrevista, Rosa Benito apareció muy enfadada en el plató de Ya es mediodía pidiéndole a su exmarido que no acudiera al espacio de corazón de la cadena. Este encendido llamamiento hizo que Jorge Javier Vázquez mostrara su mosqueo con ella, acusándola de intentar boicotear su programa.

La respuesta de Rosa Benito a Jorge Javier Vázquez

Este lunes, Benito ha reaparecido en la tertulia de Sonsoles Ónega, desde la cual ha pedido disculpas públicamente hacia el que fue su compañero. "Le tengo muchísimo cariño a Jorge, siempre que me he sentado con él me he sentido muy protegida... A Jorge le tengo mucho cariño", empezó diciendo la colaboradora del 'Fresh'.

"A lo mejor no fueron las formas, pero yo lo dije porque creía que no era el momento de sentarse en un programa... En el Deluxe, en una revistas... Igual me pasé en las formas, yo hablé con Amador el miércoles y lo hice cómo madre, cómo protectora", intentó clarar. Rosa Benito ha asegurado que ella respeta a todas las personas que trabajan en el programa, tanto delante como detrás de las cámaras, y ha prometido que no era su intención hacer ningún boicot hacia sus compañeros de cadena.